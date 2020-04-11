КГИК окажет поддержку студентам

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В целях поддержки обращения Президента РФ Владимира Путина и Секретаря Генерального Совета партии "Единая Россия" Андрея Турчака ректором Краснодарского государственного института культуры Сергеем Зенгиным подписан приказ об оказании социальной поддержки обучающихся.

Всем студентам КГИК, выехавшим из общежитий по месту жительства на период действия мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, оплата за проживание начисляться не будет.

Источник: Пресс-служба ректора КГИК