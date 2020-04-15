Стартовал Всероссийский диктант по персональной защите от COVID-19

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14 апреля стартует всероссийская акция “Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19” (https://covid19.digitaldictation.ru/). Акция является совместным проектом РОЦИТ, ОНФ и РАЭК, при поддержке АНО «Национальные приоритеты» и сайта стопкоронавирус.рф. Акция запущена на платформе всероссийского проекта — ЦифровойДиктант.рф.

По словам организаторов, проект ставит перед собой следующие цели: • Передать системные знания о вспышке заболевания и мерах персональной защиты; • Определить степень осведомленности людей и выявить "слабые места" в знаниях для дальнейшей эффективной работы по их информированию; • Проанализировать результаты и составить подробную картину осведомленности населения по различным признакам (региональный, социально-демографический); • Сформировать рекомендации для госполитики и просветительской кампании по борьбе со вспышкой COVID-19.

“Онлайн-платформа, специально разработанная нами для “Цифрового Диктанта”, доказала свою уникальность и эффективность для масштабных онлайн-тестирований и опросов. В связи с текущей эпидемиологической обстановкой и необходимостью коммуникации с гражданами по этой теме, командой РОЦИТ принято решение на этой платформе запустить проект “Цифровой диктант по персональной защите от COVID-19””, — комментирует директор РОЦИТ Сергей Гребенников.

“РАЭК активно поддерживает проект. Мы координируем многие отраслевые инициативы, связанные с противодействием распространению COVID-19, а также изучаем его влияние на цифровые сервисы, на работу интернет-игроков, на трансформацию бизнеса. Аналитики РАЭК фиксируют рост количества и качества онлайн-сервисов, направленных на нормализацию жизни тех, кто лишен привычного рода деятельности и ограничен в офлайн-коммуникациях. С другой стороны, очень важно повышать осведомленность и компетенции самих граждан в вопросах противодействия распространению коронавируса. Уверен, Всероссийский диктант по персональной защите от COVID-19 поможет решить эту задачу, а нам всем – лучше подготовиться к борьбе с распространением вируса, не выходя из дома”, — отмечает директор РАЭК Сергей Плуготаренко.

Принять участие в акции может каждый, независимо от пола, возраста или уровня образования. Пройти диктант можно в онлайн-формате с 14 по 21 апреля на сайте - https://covid19.digitaldictation.ru/ Организаторы: РОЦИТ, ОНФ, РАЭК, отраслевые партнеры. Технологические партнеры: RUVENTS, RUNET-ID.

Источник: https://raec.ru/