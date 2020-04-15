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Знать, что делать для улучшения качества жизни, и знать как – фундамент успеха в любом деле. Новый образовательный проект «Мастерские Живых городов» выходит на широкую аудиторию и служит именно этим целям – дать каждому человеку в России бесплатный удобный доступ к передовым знаниям от ведущих экспертов и практиков.

Сейчас он-лайн встречи с ведущими Мастерских проходят 16 раз в месяц. В формате живой конференции они не только делятся кейсами и инструментами развития человека, организации и города, но и проводят экспресс-консультации для участников по прикладным актуальным вопросам. http://livingcitiesworkshops.ru/ Для более плодотворной работы у слушателей есть возможность заранее погрузиться в тему в блоге экспертов на сайте проекта. http://livingcitiesworkshops.ru/online

«Мы верим, что пришло время для проявления глубинных смыслов, нахождения дополнительных точек опоры и сотрудничества в новых форматах. Так совпало, что именно сейчас наша платформа передачи знаний готова к работе в полную силу. Каждый из 16 мастеров встречается с аудиторией раз в месяц и в формате живого общения разбирает волнующие вопросы. При этом многие темы у мастеров пересекаются и дополняют друг друга, что позволяет формировать целостное интегральное понимание», - рассказала координатор проекта Анастасия Захарова.

Он-лайн Мастерские созданы экспертами при поддержке Национальной инициативы «Живые города» и Института Города и идут бесплатно для участников. Главная идея – дать возможность любому жителю России, а в дальнейшем и других стран, узнать от лидеров отрасли про последние тренды, работающие инструменты и вдохновляющие примеры успешных кейсов, в моменте обсудить самые актуальные вопросы.

Источник: http://livingcitiesworkshops.ru/