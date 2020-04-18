"Надо сделать шаг навстречу качественному образованию для наших детей..."

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Педагог, учредитель образовательного центра "Гильдия Наук" Оганесян Марица Андраниковна выступила против полного внедрения дистанционного обучения в систему образования РФ. Об этом она рассказала в интервью Ленте.

"Я, педагог и учредитель Образовательного центра "Гильдия Наук", Оганесян Марица Андраниковна, против полного внедрения дистанционного обучения в систему образования РФ.

Мы живём сейчас в эпоху, где современные технологии развиваются с мегавысокой скоростью, что присуще современности. Сегодня уровень развития науки и техники существенно улучшил качество жизни человека и способствует развитию экономики в целом. Современные гаджеты не только роскошь, но и необходимая вещь для каждого человека.

Моё отношение к онлайн- обучению положительное, я лично обучаю детей удалённо 5 лет. Но, 80% моей блестящей преподавательской деятельности, более 10 лет, я провожу оффлайн-обучение и получаю удовольствие от того, как дети себя ощущают на моих уроках и добиваются хороших результатов.

Я считаю, что дистанционная форма обучения - это хорошая альтернатива традиционному, оффлайн-обучению. Например, когда человеку физически неудобно выезжать на учёбу или работу или когда форс-мажор, то получить необходимую консультацию или осуществить свою работу - это просто великолепная возможность. Да, качество разное может быть, например: не все люди обладают гибким умом и высокими коммуникативными качествами, чтобы передавать информацию на качественно-высоком уровне, удовлетворив своих учеников или студентов дистанционно. Но причин, почему я против, очень много. Одну из них я упомянула выше уже (не все люди умеют выстраивать отношения с другими людьми удалённо, это человеческий фактор). Соответственно, это плохо отражается на качестве усвоения информации и др. Я не могу не согласиться с тем, что живое общение или живой урок ничем не заменить.

Это одна из причин, почему я против. Вторая - это ухудшение здоровья ребёнка, который регулярно пользуется компьютером, планшетом или телефоном. В первую очередь, от этого страдает зрение. Дети этого не чувствуют и могут даже не понимать, но мы знаем, как важно человеку следить за своим здоровьем, а если мы не поможем детям, то кто ещё поможет. Перечисленные два довода достаточно весомы.

Давайте подумаем все, что для нас важно и необходимо, и когда. Ведь если вдруг случится снова какая-нибудь ситуация, когда детям просто необходимо будет учиться онлайн (как показала ситуация с COVID 19 в 2020 г.), мы должны быть готовы к таким изменениям и условиям, и научно- технический прогресс должен быть, безусловно, но эволюционно человечество к этому не готово; это должно способствовать улучшению качества человеческой жизни, а не оказывать пагубное влияние на освоении информации более естественным путём.

Я сталкиваюсь с проблемами ежедневно, и, к сожалению, они не уменьшаются: современный ребёнок сейчас уже не такой, какой был 2 или 3 года назад. Его мозг перегружен большим объёмом информации, и он лениво пытается что-то запомнить, лишний раз не утруждаться и помочь самому себе разобраться в том или ином вопросе. Отсюда проблема концентрации внимания, отсутствия логического мышления у многих детей и, к сожалению, сложность в запоминании информации. Бесспорно, что роль учителя, непосредственно контактирующего с учеником, сейчас более возрастает.

Сейчас, чтобы чувствовать себя полноценными и быть хорошим специалистом, недостаточно только окончить ВУЗ, представители многих профессий должны работать над повышением своей квалификации ежедневно и использовать новейшие методики и разработки, что без использования современных технологий просто невозможно; но, повторяю, между онлайн- обучением и оффлайн- есть огромная разница.

Многие мои коллеги, преподаватели нашего центра, и родители согласны со мной и не хотят, чтобы их ученики или дети получали образование только дистанционно.

Призываю всех, кто хочет помочь нашим детям повысить качество их образования, ответить сообщением или написать своё мнение или обращение на почту.

Вместе мы сможем сделать многое.

Надеюсь на вашу поддержку, прошу помочь нам сделать шаг навстречу качественному образованию для наших детей и будущих поколений!

Источник: www.gildiyanauk-sochi.ru