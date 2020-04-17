Эксперт призвал перенести или отменить ЕГЭ

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Перенос всероссийских проверочных работ для школьников на следующий год - это только один из вынужденных шагов, на которые пойдет Минпросвещения.

Следующим шагом станет отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, рассказал Sputnik руководитель Всероссийского фонда образования Сергей Комков.

"В связи со сложившейся ситуацией надо пойти на то, чтобы отменить ЕГЭ в этом году. Надо сделать итоговый балл аттестата, а в вузы зачислять по итоговому баллу, плюс, учитывать итоговые оценки по профильному предмету за последние три года. Это будет проще, чем сейчас. Непонятно, как городить огород с проверочными работами. Если мы даже отменяем парад Победы в честь 75-летия Великой Победы, то о каком ЕГЭ сейчас начинаем говорить", - пояснил свою позицию Сергей Комков.Решение об отмене всероссийских проверочных работы для школьников принял министр просвещения России Сергей Кравцов. Он объявил, что эти работы будут проведены уже в следующем учебном году и за них не будут выставлять оценки.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/