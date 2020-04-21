Ко дню рождения В. И. Ленина – новая электронная коллекция Президентской библиотеки

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22 апреля 2020 года исполняется 150 лет со дня рождения советского государственного деятеля, создателя первого в истории социалистического государства, первого председателя Совета народных комиссаров Владимира Ильича Ленина (Ульянова). На портале Президентской библиотеки представлена новая электронная коллекция, в которую вошли сочинения Ленина, труды его соратников, исследования, архивные документы и изобразительные материалы.

Владимир Ленин родился в семье Ильи Николаевича Ульянова, русского педагога и просветителя, который за свои многочисленные заслуги был пожалован дворянским титулом, и Марии Александровны Бланк, домашней учительницы. На портале Президентской библиотеки можно ознакомиться с копией 30-томного издания сочинений Владимира Ильича Ленина 1926 года. Вот как он сам описывал атмосферу, царящую в отчем доме: «В семье господствовал разночинно-культурнический дух, сложившийся под явным влиянием идей шестидесятников. Политическая сдержанность старшего поколения сочеталась с энергичной и бескорыстной работой по просвещению народа, оставившей значительный след как среди крестьянства Симбирской губернии, так и среди молодого поколения учительства».

Главным человеком для юного Володи был старший брат Александр, один из создателей и руководителей революционной организации «Народная воля». Именно он стал своеобразным проводником идей, «путеводной звездой» для младшего брата: «Александр Ильич отличался выдающимися способностями, открывавшими ему широкую научную дорогу, но он горячо заинтересовался и общественной жизнью студенчества, а в последний год пребывания в университете стал одним из виднейших членов террористического кружка, задумавшего повторить 1 марта 1881 года и подготовившего покушение на Александра III...».

Оценивая слова и дела Ленина, многие историки сходятся во мнении, что во многом они были продиктованы страшной потерей. Соратник вождя Лев Каменев в своей речи 1924 года отмечал: «Нет никакого сомнения, что казнь старшего брата произвела сильное впечатление на Владимира Ильича и что мысль его должна была заработать в определённом направлении. Он должен был поставить и поставил перед собой вопрос: где те силы, опираясь на которые можно было бы победоносно закончить борьбу с самодержавием?»

В воспоминаниях современников Владимир Ульянов представлен как человек живого, тонкого ума, наделённый уникальными лидерскими качествами, блестящий оратор. В I томе собрания сочинений Ленина приводятся воспоминания известного русского публициста Василия Водовозова. Он делится впечатлениями от встречи с 20-летним Владимиром Ильичом: «В вопросах политической экономии и истории его (Ленина) знания поражали солидностью и разносторонностью, особенно для человека его возраста. Он свободно читал по- немецки, французски и английски, уже тогда хорошо знал „Капитал“ и обширную марксистскую литературу (немецкую) и производил впечатление человека, политически вполне законченного и сложившегося. Он заявлял себя убеждённым марксистом... Конечно, я не предвидел той роли, которую ему суждено было сыграть, но уже тогда я был убеждён и открыто об этом говорил, что роль Ульянова будет крупной».

На портале Президентской библиотеки можно посмотреть уникальные кадры кинохроники тех времён. Например, выступление В. И. Ленина, посвящённое целям и задачам революции.

К Владимиру Ленину всегда относились по-разному: у него были и сторонники, и противники. В новую коллекцию Президентской библиотеки вошли официальные материалы о расследовании громкого покушения на Ленина, которое 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан, пытавшаяся застрелить вождя. В частности, это подлинные документы уголовного дела, хранящегося в Государственном архиве Российской Федерации. Они включают в себя свидетельские показания, описание и фотографии следственных экспериментов, бюллетени о состоянии здоровья Владимира Ильича, директивы управляющего делами Совета народных комиссаров Владимира Бонч-Бруевича.

Мало кому известно, но Владимир Ильич стал жертвой ещё одного преступления. Узнать о нём можно благодаря виртуальному туру по выставке «„Спасающий меч революции“: Чекист в жизни, кино и литературе», работавшей в здании Президентской библиотеки. На ней были представлены материалы дела о нападении, которое летом 1919 года расследовала Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем: «Когда В. И. Ленин в автомобиле проезжал по Сокольникам – недалеко от здания Сокольнического Совета, – бандиты остановили автомобиль и ограбили В. И. Ленина, отобрав у него документы, револьвер, имевшийся при нём, и автомобиль и уехали», узнаём из доклада начальника Московского управления уголовного розыска тов. Трепалова. «Просматривая дорогой документы и узнав, что только что ограбленный есть председатель Совета Народных Комиссаров, Кошельков повернул автомобиль обратно, чтобы догнать В. И. Ленина и убить его. К счастью, В. И. Ленин в это время зашёл в здание Сокольнического Совета и находился вне опасности». Тогда банде Кошелькова, безнаказанно орудовавшей с 1910 года, вновь удалось избежать ареста. Но вскоре преступники были обнаружены чекистами и ликвидированы при задержании.

Деятельность Владимира Ильича Ленина нашла отражение и в других электронных коллекциях Президентской библиотеки. Так, в коллекции «Конституция – основной закон», содержится цифровая версия главного документа РСФСР 1918 года. В его разработке принимал участие сам Владимир Ильич.

Источник: https://www.prlib.ru/