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в КГИК стартовало обучение по четырем курсам повышения квалификации

Накануне в Краснодарском государственном институте культуры стартовало дистанционное обучение сразу по четырем программам повышения квалификации в рамках федерального проекта "Творческие люди".

Курсы повышения квалификации "Event-менеджмент" проходят руководители, режиссеры-постановщики, руководители кружков, творческих коллективов. "Современные образовательные технологии и методики обучения игре на струнно-смычковых инструментах (по видам: скрипка, альт, виолончель, контрабас)" и "Современные образовательные технологии и методики обучения игре на народных инструментах (по видам: баян, аккордеон, гитара, балалайка, домра)" изучают преподаватели детских школ искусств, колледжей и вузов.

Обучение по направлению "Фандрайзинг в культуре: стратегии привлечения ресурсов" проходят художественные руководители, специалисты методических и финансовых служб учреждений культуры и органов управления культурой.

Курсы продлятся до 30 апреля.

Напомним, всего за этот месяц КГИК обучит около 1000 слушателей более чем из 25 субъектов Российской Федерации.

Источник: https://kgik1966.ru/

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Категория: Новости / Образование

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