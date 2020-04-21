Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» передал тринадцать ноутбуков ученикам средней школы № 30 города Новороссийска для дистанционного обучения

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В канун светлого праздника Пасхи нежданные подарки получили ребята из многодетных и нуждающихся семей, обучающиеся в школе села Абрау-Дюрсо.

К выбору техники для школьников в Фонде «Жизнь Абрау-Дюрсо» подошли ответственно — это ноутбуки последнего поколения фирмы HP.

«Сейчас в условиях пандемии образование пришлось перевести на дистанционный режим. К этому оказались не совсем готовы не только образовательные интернет-платформы, но и многие семьи, у которых попросту нет необходимой техники. Поэтому некоторые дети могли выпасть из учебного процесса. Этого нельзя допустить», — прокомментировал пасхальный подарок президент Фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо» Игорь Лозовский. Он уточнил, что ноутбуки переданы ребятам в дар, причем их получили ученики СОШ № 30, которые проживают как в Абрау-Дюрсо, так и в селах Большие Хутора, Глебовское и Северная Озереевка.

Представитель Фонда, исполнительный директор ЗАО «Абрау-Дюрсо» Юлия Пархоменко уверена: для того чтобы стать настоящим профессионалом и хорошим специалистом, нужно получить хорошее образование. А на сегодняшний день без современных гаджетов это практически невозможно. Список детей, которые не имеют технической возможности продолжить обучение, предоставили классные руководители школы. Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо», помимо приобретения дорогостоящего оборудования, взял на себя обязательства по настройке техники. Профильные специалисты окажут профессиональную помощь тем детям, кому это необходимо.

Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» создан в 2019 году по инициативе Бориса Юрьевича Титова. Его цель — содействие процветанию села Абрау-Дюрсо и его окрестностей. Фонд разрабатывает и реализует социальную программу в сферах здравоохранения, спорта, образования, культуры и многих других аспектов жизни сельского округа. Членом попечительского совета фонда является депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский. Подробнее о деятельности фонда можно узнать здесь: https://fondabrau.ru/

Источник: Отдел информационной политики и СМИ