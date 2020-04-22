«Яблоко» призывает правительство выплатить 12 тыс. руб. студентам и 50 тыс. руб. преподавателям

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Партия «Яблоко» предложила правительству России комплекс мер по поддержке студентов и преподавателей в условиях эпидемии коронавируса.

Среди них – денежные выплаты студентам (12 тыс. руб.) и преподавателям (50 тыс. руб.); перевод студентов, потерявших работу, на бюджет; беспроцентные кредиты на приобретение техники, необходимой для дистанционного обучения; компенсация аренды жилья выселенным из общежитий.

Бюро партии отмечает, что «система образования оказалась не готова к работе в дистанционном режиме, а декларируемые успехи в создании цифровой среды образования оказались вымыслом». «Яблоко» призывает Счетную палату проверить эффективность расходования средств, выделенных на эти цели.

Партия разработала программу из 10 неотложных мер для поддержки студентов и преподавателей и направила ее премьер-министру России Михаилу Мишустину. «Яблоко» в частности предлагает:

выплатить 12 130 руб. (1 МРОТ) всем студентам вузов и студентам старших курсов среднего специального образования в качестве компенсации издержек в период самоизоляции;

выплатить 50 тыс. рублей профессорско-преподавательскому составу вузов за интенсификацию труда и на возмещение расходов на организацию преподавания из дома;

перевести на бюджет студентов, потерявших работу из-за эпидемии и не имеющих возможности оплачивать обучение на коммерческом отделении;

компенсировать аренду жилья выселенным из общежитий на период дистанционного обучения;

предоставить малообеспеченным студентам беспроцентные долговременные кредиты на приобретение техники, необходимой для дистанционного обучения;

обязать учебные заведения, плохо организовавшие дистанционное обучение, снизить размер оплаты на коммерческом отделении.

«Яблоко» готово помочь студенческим профсоюзам и правозащитным организациям в мониторинге качества дистанционного образования и соблюдения прав студентов и преподавателей.

Напомним, партия «Яблоко» разработала программу социально-экономических и политических мер для преодоления кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Программа состоит из четырех блоков: поддержка системы здравоохранения, поддержка граждан, поддержка малого и среднего бизнеса, а также ряд политических мер, таких, например, как отказ от голосования по поправкам в Конституцию. В конце марта документ >был направлен руководству страны.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАРТИИ «ЯБЛОКО»