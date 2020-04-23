Брифинг Министра науки и высшего образования Валерия Фалькова

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Об организации учебного процесса, сдачи государственных экзаменов и проведения приёмной кампании в вузах, о программах поддержки преподавателей и студентов в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Из стенограммы:

В.Фальков:Ситуация с распространением коронавирусной инфекции стала серьёзным вызовом для всей системы науки и высшего образования. Ещё 16 марта мы рекомендовали научным организациям и вузам перейти на дистанционный формат. Большинство буквально в течение недели последовали этому примеру. Что касается вузов, то перед ними одномоментно встали три основные задачи. Первая, самая главная, – организовать учебный процесс в новое, непростое время и добиться максимального качества образования. Вторая очень важная задача – это поддержка преподавателей, у которых нет навыков работы в виртуальной среде. И третья непростая задача, которую сегодня все вузы решают сообща, – это поддержка студентов, поскольку они оказались в наиболее уязвимой ситуации.

Вопрос: Уже пять недель, как вузы перешли на дистанционное образование. Будут ли университеты в связи с этим пересматривать стоимость обучения?

В.Фальков: Это очень актуальный вопрос. Универсального решения для всех вузов и всех студентов быть не может по той простой причине, что студенты по-разному оценивают качество дистанционного образования, а вузы, их у нас несколько сотен, по-разному организовали учебный процесс. Но я знаю, что все вузы обеспокоены этой ситуацией, сегодня идёт поиск ответов на этот непростой вопрос. Буквально вчера у нас была встреча с Российским союзом ректоров, Ассоциацией ведущих университетов России и Ассоциацией «Глобальные университеты», на которой обсуждался пакет мер, направленный на поддержку студентов. Я думаю, в самое ближайшее время этот вопрос будет тщательно проработан, мы обязательно озвучим все решения, которые будут приняты.

Вопрос: Валерий Николаевич, многие студенты до вспышки коронавирусной инфекции имели возможность подрабатывать, и это было очень важно для них. Собираются ли министерство и вузы поддерживать ребят в этой ситуации?

В.Фальков: По инициативе министерства в вузах запущена специальная программа содействия трудоустройству студентов. Мы понимаем, что многие из них оказались в очень непростой ситуации, поскольку они имели определённую возможность подработать до ситуации с распространением коронавируса, а сегодня по понятным причинам такой возможности нет.

Поэтому вузы – их уже более 100 – организуют специальное временное трудоустройство (пока на период пандемии, но эта программа может зарекомендовать себя) у себя в субъектах в интересах социально-экономического развития.

Студенты помогают учителям, школьникам готовиться к экзаменам, организовывать уроки. Помогают также университетам организовывать нормальное взаимодействие между студентами и преподавателями в это сложное время. Так что вариантов трудоустройства достаточно много, в каждом вузе подходят творчески.

Вопрос: Как в вузах будет проходить сдача государственных экзаменов и выдача дипломов?

В.Фальков: Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются вузами самостоятельно с учётом стандарта. Если стандарт позволяет провести только защиту выпускной квалификационной работы и не требует проведения государственных экзаменов, то некоторые вузы таким правом пользуются.

Что касается вручения дипломов, то конкретный сценарий такого действия будет оцениваться исходя из текущей эпидемиологической ситуации. Конечно, приоритет – это жизнь и здоровье студентов и преподавателей.

Вопрос: Валерий Николаевич, некоторые вступительные испытания, например, в творческие вузы требуют присутствия абитуриента. Как вузам поступать в таких случаях?

В.Фальков: Творческие вузы стоят особняком в системе высшего образования, поскольку каждый из них по-своему уникален. Почему? Потому что и процесс поступления, и процесс образования требует личного контакта преподавателя и студента или абитуриента. Во взаимодействии с Министерством культуры и творческими вузами мы сейчас ищем наиболее оптимальный вариант организации вступительных испытаний.

Вопрос: Когда начнётся учебный год в вузах?

В.Фальков: Учебный год начнём 1 сентября. Формат обучения выберем исходя из текущей ситуации.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.