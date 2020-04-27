Сергей Кравцов: ЕГЭ в этом году пройдет, когда это будет безопасно для ребят и учителей...

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В Минпросвещения допустили новый перенос сроков сдачи ЕГЭ.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Коммерсанту» заявил о том, что ЕГЭ в этом году пройдет, «когда это будет безопасно для ребят и учителей».

«Мы уже отодвинули сроки экзамена и сделаем это еще раз, если будет надо. Решение по датам примем после майских праздников. Мы очень надеемся, что экзамены пройдут. Пусть позже, но пройдут», – цитирует министра федеральное издание.

Напомним, в этом году из-за пандемии коронавируса начало сдачи ЕГЭ перенесли на 8 июня.

При этом министр заявил, что не намерен отменять ЕГЭ из-за эпидемии: Сергей Кравцов считает, что такие призывы «не выдерживают критики».

«Это предложение легко озвучить, но крайне проблематично реализовать», — пояснил он.

Напомним, в настоящее время школьники находятся на дистанционном обучении.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/4/27/EGE/12753-sergey_kravtsov_ege_v_etom_godu_proydet_kogda_eto_budet_bezopasno_dlya_rebyat_i_uchiteley