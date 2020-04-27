Эксперт объяснила, почему дистанционное образование нельзя назвать провалом

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Переход российских учеников на дистанционное образование (дистант) прошел со сложностями, но не был провалом. Директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина рассказала радио Sputnik, почему.

Ученики российских школ были вынуждены перейти на дистанционное образование из-за пандемии коронавируса и мер по самоизоляции. Этот переход сопровождался техническими трудностями и проблемами с доступом к образовательным ресурсам. Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью СМИ признал, что школы были не готовы к такому. Ирина Абанкина уточнила, что причиной этого было - неправильное использование системы.

"Никак нельзя считать этот проект провальным, поскольку никто не подозревал, что дистант полностью заменит образование. Всегда подразумевалось, что дистанционные технологии будут дополнять и давать возможности индивидуализации образовательных планов. В условиях такой вот изоляции фактически были вынуждены использовать дистант как замену обучению в школе полностью. Конечно, здесь выявились очень серьезные проблемы", - пояснила эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/