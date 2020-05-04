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Итоговые оценки за учебный год учащие московских школ узнают 15 мая. Об этом сообщили в департаменте образования и науки города.

Дистанционные занятия, которые отменены до 11 мая, возобновятся 12 мая, они будут проходить по 15 мая. После этого — с 18 мая — дистанционные занятия вновь продолжатся, однако участие в них можно принимать по желанию. Уроки будут проходить в формате онлайн-консультаций. Домашние задания задавать не будут.