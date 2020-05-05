Система школьного питания РФ не готова в полной мере гибко реагировать на резкие изменения ситуации и новые задачи

/Образование/

Как отметил по итогам проведения Рабочей группы по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы Геннадий Онищенко, «за всю историю организации питания в школах, … (оно) впервые будет финансироваться из федерального бюджета».

Этот важнейший для социальной поддержки населения проект, уже получивший название «президентский завтрак», стартует 1 сентября 2020 года. И регионы уже были готовы рапортовать о своей готовности, но пандемия и карантин как чрезвычайные обстоятельства показали – система школьного питания не готова к гибко перестраиваться, она с трудом выдержала даже первые недели работы в нестандартных обстоятельствах.

Кризисные явления обострили проблемы и противоречия, об исправлении которых много лет говорят эксперты и сама отрасль:

Важным условием выделения федеральных средств является наличие региональной (муниципальной) программы по созданию полноценной системы школьного питания. Что в нее должно входить? Прежде всего, нормы питания – сколько и каких продуктов должно быть в тарелке у младшеклассника на завтрак. Кроме этого, нужны так называемые нормы замены – можно ли заменить мясо на курицу, сливочное масло на молоко, как часто и в каких пропорциях?

Следующий раздел – нормы оборудования школьных столовых. В законодательстве указано, что с 1 сентября должны кормить все школы, которые готовы к этому. Но что считать и как оценивать готовность? Когда будут разработаны необходимые нормы, то появится возможность оценить финансовые потребности каждого региона для запуска проекта и вплоть до 2023 года, опираясь на точные расчеты, а не на предположения. В нынешней сложной экономической ситуации это крайне важно.

И безусловно, сегодня как никогда необходимо широкое привлечение местных сельхозпроизводителей к поставкам в сферу школьного питания.

ШПН является важной мерой социальной поддержки семей с детьми. Учитывая сложную экономическую ситуацию, должны быть отработаны все механизмы ШПН для их дальнейшего применения:

Учеными рассматриваются самые различные сценарии развития пандемии в России и в мире. Их вероятность зависит от множества факторов, но прежде всего они отличаются сроками возвращения общества и экономики к обычному образу жизни. По самым негативным оценкам, мы должны быть готовыми и ко второй волне эпидемии. Что из этого следует? Во-первых - ухудшение социально-экономической ситуации и падение уровня жизни населения в России. Во-вторых - возможное продолжение дистанционного обучения в школах регионов, где сохранится угроза распространения инфекции. В таких случаях ШПН при грамотной организации их выдачи могут серьезно улучшить качество жизни детей как самой незащищенной и социально уязвимой категории.

Без изменений системы школьного питания возрастает риск неисполнения Поручений Президента России и Федерального закона о предоставлении горячего бесплатного питания младшим школьникам с 1 сентября 2020 г.

По данным Роспотребнадзора к старту «президентского завтрака» полностью готовы 18 регионов, еще 39 субъектов РФ могут обеспечить горячим питанием младшие классы, если до 1 сентября приведут в порядок столовые и пищеблоки. В 27 субъектах РФ сегодня работают 462 школы, где не созданы условия для организации питания детей. Прежде всего из-за отсутствия пищеблоков и плохого состояния материально-технической базы.

Выступая перед журналистами после заседания рабочей группы, Геннадий Онищенко сообщил, что «несмотря на то, что мы сейчас находимся в непростой эпидемиологической ситуации, мы должны помнить, что с 1 сентября 7 млн. детей, которые учатся с 1 по 4 класс, из 16 млн. которые есть в нашей стране, должны получать бюджетные деньги на питание». Чиновник отметил, что «к сожалению, не во всех регионах эта инфраструктура создана. По нашим подсчетам, около в 400 школах по всей стране нет возможности организовать такое питание. Но тем не менее, с 1 сентября подавляющее большинство начальной школы будет уже будет охвачено реализацией этого очень важного и очень своевременного закона».

Перевод на дистанционное обучение остановил деятельность компаний-операторов школьного питания. Надо использовать этот момент для комплексной ревизии инфраструктуры школьных столовых и разработки достоверных и полных «дорожных карт» по её совершенствованию.

По данным АНО «Институт отраслевого питания», именно износ основного технологического оборудования столовых оказался самой распространённой проблемой при организации горячего питания. Так, власти Тюменской области сообщили, что регион испытывает сложности с выделением средств на переоснащение. Владимирская область также признала необходимость в ремонте и модернизации пищеблоков в зданиях образовательных организаций. Не сможет выделить средства на модернизацию техники и Ростовская область. Сложная ситуация в Смоленской, Омской областях и Адыгее, где готовность региона к запуску проекта горячего питания, согласно ответам самих администраций, оценивается только в 40%.

Ближайшие четыре месяца до 1 сентября должны быть использованы не только для анализа, какие школы и какие регионы нуждаются в модернизации столовых и пищеблоков, но и для разработки нормативов – как должна быть оборудована школа для организации горячего и полезного питания. Только на основе этого анализа можно будет оценить стоимость этих работ.

Данный аналитический обзор – «нулевой» этап анализа ситуации с запуском «президентского завтрака» и работы системы школьного питания в целом по России.

- Что изменится после вступления в силу 5 мая 2020 года ФЗ-47 о предоставлении бесплатного горячего питания младшим школьникам?

- Кто разрабатывает нормативы «президентскому завтраку» и ШПН?

- Как можно применить опыт предоставления ШПН в случае, если 1 сентября 2020 года продолжится карантин в школах, но при этом будут выделены федеральные средства на «президентский завтрак»?

- Нужна ли «Открытая линия» для обратной связи с родителями и детьми по теме школьного питания?

Эти и другие актуальные вопросы лягут в основу следующего аналитического обзора, который выйдет в июне 2020 г. Его темой станет анализ хода подготовки системы школьного питания к старту «президентского завтрака».

Источник: Эксперты АНО «Института отраслевого питания» готовы ответить на любые ваши запросы по организации школьного питания.