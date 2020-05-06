Более 8000 студентов и школьников приняли участие в 1С
Фирма "1С" вместе с партнерами провела дистанционные финалы пяти профессиональных чемпионатов для разработчиков и консультантов, а также финалы первой командной Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю "Автоматизация бизнес-процессов".
Всего в соревнованиях приняли участие около 8000 студентов и школьников, из них более 350 человек – вышли в финал. Подведены итоги Студенческих 1С:Соревнований.
В связи с эпидемиологической обстановкой, объявлением в регионах "режима повышенной готовности" и вводом ограничений на проведение очных массовых мероприятий финалы всех соревнований были проведены в безопасном распределенном формате – финалисты всех соревнований работали на локальных площадках и из дома:
- Международная олимпиада по программированию на платформе "1С:Предприятие 8"
- Международный конкурс по программированию на мобильной платформе "1С:Предприятие 8"
- Международная олимпиада по веб-программированию
- Командная инженерная Олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов»
- Всероссийский профессиональный конкурс по "1С:Бухгалтерии 8"
- Всероссийский конкурс по информационной системе и сервисам 1C:ИТС
Быстрая трансформация финалов в дистанционный режим обеспечила их доступность для всех участников и экспертов без изменения сроков проведения. Для поддержки нового режима использовались облачные сервисы 1С, система защищенного удаленного доступа к экзаменационным серверам 1C:Учебного центра №1, чаты и видео-конференции. Для наблюдения и контроля работы школьников в рамках олимпиады НТИ применялась система прокторинга. Такая организация позволила в качестве жеста поддержки принять в финалы студенческих 1С:Соревнований участников отложенных отборочных мероприятий национального чемпионата WorldSkills по профильным ИТ-компетенциям.
Распределенный формат стал одним из неожиданных вызовов и для финалистов, и для жюри. Распределенные группы оценки, в которые вошли опытные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Смоленска, Саранска, Кирова, Новочеркасска, оперативно выстроили процесс взаимодействия так, чтобы вести проверку решений максимально быстро и четко.
Поздравляем победителей!
Международная олимпиада по программированию на платформе "1С:Предприятие 8"
1.Абсолютный победитель: Латышев Михаил – Иркутск, ИГУ
2.Первое место: Иванов Александр – Санкт-Петербург, ИТМО
3.Второе место: Кириллов Алексей – Москва, РТУ МИРЭА
4.Третье место: Семин Алексей – Барнаул, АлтГТУ им. Ползунова
Международный конкурс по программированию на мобильной платформе "1С:Предприятие 8":
- Первое место: Жевакин Дмитрий – Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова
- Второе место: Ставрати Олег – Балашиха, Ногинский колледж; Прокуровский Алексей – Москва, МТУСИ
Международная олимпиада по веб-программированию
- Первое место: Евгений Кузышин – Тула, ТулГУ
- Второе место: Владимир Коротких – Дивногорск, СибГУ им. Решетнева
- Третье место: Владислав Гуменный – Томск, ТУСУР
Командная инженерная Олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю "Автоматизация бизнес-процессов"
- Команда: Распутина Анастасия – Санкт-Петербург, ИТМО; Шабанов Вадим – Калуга, Калужский технический колледж
Всероссийский профессиональный конкурс по "1С:Бухгалтерии 8"
- Абсолютный победитель: Булейко Анна Сергеевна – Горно-Алтайск, ГАГУ
- Первое место: Малоземова Любовь Павловна – Архангельск, САФУ им. М.В. Ломоносова
- Второе место: Кузнецова Надежда Андреевна – Заволжье, ЗАМТ
- Третье место: Разумовская Ксения Владимировна – Архангельск, АТЭК; Ивакина Анастасия Алексеевна – Архангельск, САФУ им. М.В. Ломоносова
Всероссийский конкурс по информационной системе и сервисам 1C:ИТС
- Абсолютный победитель: Исаев Александр – Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А.
- Первое место: Хамидулин Владислав – Челябинск, ЧелГУ
- Второе место: Легкодух Ольга – Севастополь, СевГУ
- Третье место: Заика Анна – Орёл, РАНХиГС, Среднерусский институт управления
Борис Нуралиев, директор фирмы "1С", отметил: "Многие компании и предприятия сейчас перестраивают свои процессы и ищут новые способы работы, решения фирмы «1С» и наших партнеров могут использоваться и дистанционно, они помогают справляться с новыми вызовами. Дистанционный финал соревнований – такой же реальный вызов, с которым мы справились. Финалисты получили новый опыт в дистанционном режиме, оценили важность самоорганизации и командной работы на расстоянии. Уверен, что многие из них смогут оказывать практическую помощь компаниям и предпринимателям".
Руководитель фирмы "1С" выразил благодарность всем партнерам, совместно с которыми проводятся школьные и студенческие чемпионаты – Финансовому университету при Правительстве РФ, компании "1С-Битрикс", Ассоциации участников технологических кружков ОНТИ, бизнес-партнерам 1С, а также всем экспертам жюри.
Источник: Фирма "1С"
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