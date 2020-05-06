Более 8000 студентов и школьников приняли участие в 1С

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Фирма "1С" вместе с партнерами провела дистанционные финалы пяти профессиональных чемпионатов для разработчиков и консультантов, а также финалы первой командной Олимпиады Кружкового движения НТИ по профилю "Автоматизация бизнес-процессов".

Всего в соревнованиях приняли участие около 8000 студентов и школьников, из них более 350 человек – вышли в финал. Подведены итоги Студенческих 1С:Соревнований.

В связи с эпидемиологической обстановкой, объявлением в регионах "режима повышенной готовности" и вводом ограничений на проведение очных массовых мероприятий финалы всех соревнований были проведены в безопасном распределенном формате – финалисты всех соревнований работали на локальных площадках и из дома:

Международная олимпиада по программированию на платформе "1С:Предприятие 8"

Международный конкурс по программированию на мобильной платформе "1С:Предприятие 8"

Международная олимпиада по веб-программированию

Командная инженерная Олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю «Автоматизация бизнес-процессов»

Всероссийский профессиональный конкурс по "1С:Бухгалтерии 8"

Всероссийский конкурс по информационной системе и сервисам 1C:ИТС

Быстрая трансформация финалов в дистанционный режим обеспечила их доступность для всех участников и экспертов без изменения сроков проведения. Для поддержки нового режима использовались облачные сервисы 1С, система защищенного удаленного доступа к экзаменационным серверам 1C:Учебного центра №1, чаты и видео-конференции. Для наблюдения и контроля работы школьников в рамках олимпиады НТИ применялась система прокторинга. Такая организация позволила в качестве жеста поддержки принять в финалы студенческих 1С:Соревнований участников отложенных отборочных мероприятий национального чемпионата WorldSkills по профильным ИТ-компетенциям.

Распределенный формат стал одним из неожиданных вызовов и для финалистов, и для жюри. Распределенные группы оценки, в которые вошли опытные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Смоленска, Саранска, Кирова, Новочеркасска, оперативно выстроили процесс взаимодействия так, чтобы вести проверку решений максимально быстро и четко.

Поздравляем победителей!

Международная олимпиада по программированию на платформе "1С:Предприятие 8"

1.Абсолютный победитель: Латышев Михаил – Иркутск, ИГУ

2.Первое место: Иванов Александр – Санкт-Петербург, ИТМО

3.Второе место: Кириллов Алексей – Москва, РТУ МИРЭА

4.Третье место: Семин Алексей – Барнаул, АлтГТУ им. Ползунова

Международный конкурс по программированию на мобильной платформе "1С:Предприятие 8":

Первое место: Жевакин Дмитрий – Новочеркасск, ЮРГПУ(НПИ) им. М.И.Платова

Второе место: Ставрати Олег – Балашиха, Ногинский колледж; Прокуровский Алексей – Москва, МТУСИ

Международная олимпиада по веб-программированию

Первое место: Евгений Кузышин – Тула, ТулГУ

Второе место: Владимир Коротких – Дивногорск, СибГУ им. Решетнева

Третье место: Владислав Гуменный – Томск, ТУСУР

Командная инженерная Олимпиада Кружкового движения НТИ по профилю "Автоматизация бизнес-процессов"

Команда: Распутина Анастасия – Санкт-Петербург, ИТМО; Шабанов Вадим – Калуга, Калужский технический колледж

Всероссийский профессиональный конкурс по "1С:Бухгалтерии 8"

Абсолютный победитель: Булейко Анна Сергеевна – Горно-Алтайск, ГАГУ

Первое место: Малоземова Любовь Павловна – Архангельск, САФУ им. М.В. Ломоносова

Второе место: Кузнецова Надежда Андреевна – Заволжье, ЗАМТ

Третье место: Разумовская Ксения Владимировна – Архангельск, АТЭК; Ивакина Анастасия Алексеевна – Архангельск, САФУ им. М.В. Ломоносова

Всероссийский конкурс по информационной системе и сервисам 1C:ИТС

Абсолютный победитель: Исаев Александр – Саратов, СГТУ имени Гагарина Ю.А.

Первое место: Хамидулин Владислав – Челябинск, ЧелГУ

Второе место: Легкодух Ольга – Севастополь, СевГУ

Третье место: Заика Анна – Орёл, РАНХиГС, Среднерусский институт управления

Борис Нуралиев, директор фирмы "1С", отметил: "Многие компании и предприятия сейчас перестраивают свои процессы и ищут новые способы работы, решения фирмы «1С» и наших партнеров могут использоваться и дистанционно, они помогают справляться с новыми вызовами. Дистанционный финал соревнований – такой же реальный вызов, с которым мы справились. Финалисты получили новый опыт в дистанционном режиме, оценили важность самоорганизации и командной работы на расстоянии. Уверен, что многие из них смогут оказывать практическую помощь компаниям и предпринимателям".

Руководитель фирмы "1С" выразил благодарность всем партнерам, совместно с которыми проводятся школьные и студенческие чемпионаты – Финансовому университету при Правительстве РФ, компании "1С-Битрикс", Ассоциации участников технологических кружков ОНТИ, бизнес-партнерам 1С, а также всем экспертам жюри.

Источник: Фирма "1С"