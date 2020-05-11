Ученые МГУ сравнили российские и зарубежные нормативы содержания тяжелых металлов в почвах

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Сотрудники географического факультета и факультета почвоведения МГУ в мае 2020 года завершили изучение около 1000 образцов почв и протестировали отечественные и зарубежные предельно допустимые концентрации (ПДК) химических элементов на российских незагрязненных почвах.

Ученые установили, что для дерново-подзолистых, серых лесных почв и черноземов Западной Сибири лучше всего подходят канадские нормативы для свинца и цинка (45 и 200 мг/кг), немецкие — для никеля и хрома (140 и 40 мг/кг), голландские — для меди и бария (96 и 890 мг/кг) и российский – для марганца (1500 мг/кг).

Совершенствуют российскую систему нормирования содержания химических элементов в почвах сотрудники и учащиеся кафедры геохимии ландшафтов и географии почв географического факультета и факультета почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова при поддержке Российского научного фонда.

Россия считается первопроходцем в области нормирования и мониторинга качества почв и разработки концепции геохимических барьеров, то есть участков, где резко снижается подвижность веществ за счет изменения условий миграции, например, появления сорбентов – глинистых минералов, органического вещества, гидроксидов железа и марганца.

— Не учет накопления таких тяжелых металлов как свинец, цинк, никель, хром, медь, барий и марганец на геохимических барьерах ведет к выявлению «ложного» загрязнения в почвах. Например, американский норматив по марганцу и канадские нормативы по хрому и ванадию ниже, чем концентрации этих металлов во всех изученных нами почвах Западной Сибири, – говорит руководитель экспедиционных работ, старший научный сотрудник географического факультета МГУ, руководитель проекта РНФ № 17-77-20072 Иван Семенков.

В России давно не пересматривали и не обосновывали новые предельно допустимые концентрации (ПДК) химических элементов в почвах. Их важно оценивать, например, для получения безопасной для здоровья человека сельскохозяйственной продукции и своевременного вывоза из городов поверхностного слоя почв, загрязняемого от транспорта и в результате работы предприятий.

В настоящее время в России при мониторинге качества почв и принятии реальных управленческих решений о степени загрязнения почв не учитывается возможность накопления потенциальных загрязняющих веществ в незагрязненных экосистемах за счет «естественных» процессов, а не в результате антропогенного воздействия.

Источник: Географический факультет МГУ