100 ДНЕЙ ДО ЗАВТРАКА или обратный отсчет до бесплатного школьного питания

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Федеральный закон, которым вводится бесплатное горячее питания для всех младших школьников, вступил в силу 1 мая 2020 года.

С этой даты пошел обратный отсчет до момента, когда это питание начнет получать вся начальная школа. Знаковый рубеж 100 дней до нового учебного года будет пройден 24 мая. Что же надо успеть сделать органам власти, бизнесу и родителям для начала так называемого «президентского завтрака»?

Федеральный закон от 01 марта 2020 г. №47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и статью 37 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" в просторечии называют «закон о школьном питании». Именно в нем установлено, что с 1 сентября 2020 года все школьники младших классов в России должны получать в школе бесплатное горячее питание не реже одного раза в день. При этом их меню должно содержать горячее блюдо и горячий напиток. Средства на это выделяют из федерального, региональных и местных бюджетов, а также «иных источников финансирования», говорится в документе. Полный же переход на обеспечение бесплатным питанием должен пройти поэтапно до 1 сентября 2023 года.

Юрист АНО «За школьное питание» Алена Григоренко и руководитель одной из кейтеринговых компаний, которая кормит школьников в Мордовии, Тимофей Фионов, проанализировали - что же нужно успеть за оставшиеся 100 дней, чтобы «президентский завтрак» стал реальностью 1 сентября?

Список дат и дедлайнов будет зависеть от того, будет ли выделено на горячее бесплатное питание федеральное финансирование. По словам юриста Алены Григоренко, «в федеральном бюджете уже предусмотрены бюджетные ассигнования на организацию бесплатного горячего питания младших школьников. Но решения правительства РФ о порядке выделения средств на данный момент как раз и не приняты, работы по ним еще ведутся». Учредители школ обязаны начать кормить младшие классы горячим питанием независимо от того, придут ли федеральные деньги. Если по состоянию на 1 сентября 2020 года правительство не определит размер, условия и порядок финансирования из федерального бюджета, региональные и местные власти вынуждены будут обходиться собственными силами. Но даже если правительство определит порядок федерального финансирования, то и в это случае может возникнуть ситуация, когда отдельные регионы его не получат.

Например:

1) субъект РФ заявится на получение софинансирования и не сможет пройти отбор на его получение;

2) субъект РФ не заявится на получение федерального софинансирования, поскольку отсутствует потребность в его получении;

3) субъект РФ не заявится на получение федерального софинансирования, потому что на дату подачи заявок не будет соответствовать установленным условиям его предоставления.

Что же делать, если федерального финансирования не будет? По мнению экспертов, региональные и местные власти должны предпринять следующие действия(первые три этапа надо выполнить не позднее второй половины июля 2020 г.):

1) Определить локальную модель финансирования горячего бесплатного питания.

Муниципальные образования должны своевременно понять, готов ли региональный бюджет принять участие в финансирование и в каком объеме. В случае отсутствия финансирования за счет бюджета субъекта, кормить младших школьников будут только за деньги муниципалитета.

2) Разработать и принять нормативные акты, которые определят обязательства и порядок по обеспечению бесплатным питанием на уровне субъекта РФ и (или) муниципального образования (в зависимости от локальной модели обеспечения).

3) Внести изменения в бюджет субъекта РФ и (или) муниципального образования

4) Провести закупку услуг по организации питания обучающихся (аутсорсинг) или продуктов питания (в случае организации услуг питания своими силами).

Извещения о проведении закупочной процедуры следует опубликовать не позднее второй половины июля 2020 г.

И все-таки, какого документа не хватает в законодательстве, чтобы регионы получили федеральное финансирование? По словам Алены Григоренко, этот документ называется «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных образовательных организациях субъекта Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях), в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»». В настоящее время есть проект Правил. В случае утверждения проекта именно эти Правила будут регулировать выделение федеральных денег на так называемый «президентский завтрак».

По мнению наших специалистов, если региональные власти подают заявку на федеральное софинансирование, они должны планировать еще несколько этапов в своей работе, которые должны быть выполнены не позднее 1 июля 2020 года.

1) Обеспечить наличие во всех школах условий для организации горячего питания в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями … и их подтверждение территориальным органом Роспотребнадзора.

Сейчас учредители школ при подготовке столовых и пищеблоков должны руководствоваться положениями СанПин 2.4.5.2409-08. Напомним, что условия для организации питания должны обеспечиваться вне зависимости от наличия или отсутствия федерального софинансирования.

2) Определить потребность в федеральном софинансировании бесплатного питания для обучающихся начальной школы.

3) Обеспечить наличие государственной программы субъекта РФ и (или) муниципальных программ, утверждающих перечень мероприятий по организации бесплатного горячего питания для начальной школы.

Данное условие скорее всего удастся выполнить на уровне субъекта РФ. Без этого обеспечить наличие проработанных программ на уровне каждого муниципалитета сложнее, поскольку обычно они обусловлены именно софинансированием от региона.

4) Обеспечить наличие собственных средств для организации горячего питания.

Соответствующие изменения должны быть внесены именно в бюджет субъекта РФ. В сложившейся ситуации из-за эпидемии коронавируса и вызванных ею кризисных явлений в экономике бюджеты всех уровней испытывают серьезные трудности.

5) Подача субъектом заявки на федеральное софинансирование.

В настоящее время такие заявки уже собраны, но с учетом проектного статуса базовых документов, носят скорее предварительный характер. Отсутствуют нормативные акты Правительства РФ, определяющих размер, порядок и условия такого софинансирования, и также отсутствуют необходимые государственные программы как документы стратегического планирования на уровне субъектов. Поэтому есть вероятность, что ранее направленные заявки были получены для оценки степени готовности субъектов.

6) Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета между субъектом и Российской Федерацией по итогам проведенного отбора.

Юрист обратила внимание ещё на один момент: вступивший в силу закон о школьном питании предусматривает переходный период до 2023 года. Поэтому «не исключается, что отдельные учредители общеобразовательных организаций будут исходить из отсутствия у них обязанности бесплатно кормить младших школьников уже 1 сентября 2020 года. Полагаю, что установленный переходный период имеет отношение именно к обеспечению финансовых условий в первую очередь. Технические же условия должны обеспечиваться из года в год. Получение же федерального софинансирования не является единственным источником финансового обеспечения бесплатного питания, а является одной из возможных ее составляющих частей. В связи с чем, субъекты РФ и муниципальные образования (в случае если вопрос не был решен на уровне субъекта) даже в случае отсутствия федерального софинансирования должны предпринять необходимые действия для обеспечения такого бесплатного питания. И сроки совершения таких действий должны быть разумными. Отсутствие каких-либо действий, недостаточность предпринятых действий может послужить основанием для проведения прокурорской проверки и выдачей предупреждения, предписания об обеспечении и об организации питанием обучающихся начальной школы (и проверка такая будет проводиться и в отношении самой школы)».

Руководитель Мордовской кейтеринговой компании Тимофей Фионов, комментируя вопросов сроков и дедлайнов накануне 1 сентября, отметил: «ряд сроков несколько изменились в связи с распространением короновирусной инфекции». В этой связи он считает важным:

1) Разработать и принять до 1 июня стандарт к организации школьного питания в целях нераспространения коронавирусной инфекции. Это новые правила дезинфекции, графики уборки помещений, закупки дополнительного оборудования (термометры, дозаторы, бактерицидные лампы) и т.д. Такие мероприятия повысят безопасность и должны касаться не только столовых и пищеблоков, но и в целом школ.

2) До проведения конкурсных процедур заказчики должны получить утвержденные нормы питания и нормы замены. Без этого невозможно сформировать техническое задание как на услугу питания, так и на закупку продуктов.

3) Объявить конкурсные процедуры на дооснащение оборудованием, которого не хватает для 100% охвата горячим питанием, не позднее 15 июня.

4) Объявить конкурсные процедуры на оказание услуги питания (закупку продуктов) не позднее 1 июля.

Возможность объявления необходимых конкурсных процедур обусловлено не только утверждением норм питания и норм замен одних пищевых продуктов другими, но и предоставлением субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального общего образования в размере, порядке и на условиях, которые определяются Правительством Российской Федерации». Размер, порядок и условия на данный момент не определены.

Подводя итог обсуждения, Алена Григоренко отмечает, что «возможность получения федерального софинансирования является хорошим стимулом к обеспечению обучающихся начальной школы бесплатным горячим питанием именно с 01 сентября 2020 года. Оставшееся до начала учебного года время является минимально достаточным для решения всех необходимых вопросов. Но вопросы эти должны решаться системно и с участием всех уровней власти».

Эксперты АНО «Института отраслевого питания» готовы ответить на любые ваши запросы по организации школьного питания. За комментариями просьба обращаться по тел. +7 926 853 3266 (Анна Журба).