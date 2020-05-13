ЕГЭ снова перенесли. Мнение эксперта

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Более правильно и честно отменить ЕГЭ в этом году, а при поступлении в вузы учитывать средний балл аттестата и средний балл за последние три года по профильному предмету.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков. По его словам, практически все, кто пошел учиться в 10-11 классы, сориентированы на поступление в вузы.

Минпросвещения отменило обязательные экзамены по русскому языку и математике для девятиклассников. ЕГЭ с 8 июня перенесли на более поздний срок. При этом сдавать его будут только те, кто планирует поступать в вузы. Остальным выпускникам оценки в аттестаты выставят по итогам учебы в году.

"Сегодня большая часть выпускников школы сориентирована на поступление в вузы, иначе они бы не пошли учиться в 10-11 классы. Очень мало кто из тех, кто заканчивает школу, захочет получить аттестат и уйти на вольные хлеба. Тем более непонятно, каким образом пройдет зачисление в вузы, здесь тоже полная неразбериха. Ректор МГУ Виктор Садовничий внес предложение проводить дополнительные вступительные испытания вузов в онлайн-режиме. Лучше и честнее было бы не морочить никому голову, отменить ЕГЭ в этом году, выставить итоговые оценки на основе средних баллов, которые есть у учащихся старших классов. А при поступлении в вузы учитывать средний балл за три года по тем предметам, по которым они поступают в данный вуз", – считает Сергей Комков.

По словам президента Всероссийского фонда образования, если приемные комиссии вузов не придумают, как проводить вступительные испытания, можно просто использовать давно отработанную записную европейскую систему.

"Принимать всех желающих по среднему баллу аттестата и среднему баллу оценок за три года, а потом по итогам первого-второго семестров определять, кто будет дальше продолжать обучение, а кого отчислят. Это будет намного более проще и справедливо", – отметил Сергей Комков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/