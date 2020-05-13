Почему новое поколение будет умнее предыдущего?

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Многие полагают, что из-за глобализации и развития современных технологий дети стали часто сидеть в гаджетах и меньше времени тратить на домашнее задание. Но так ли это на самом деле?

На самом деле большая часть детей и вправду много времени тратят на компьютерные игры, но здесь проблема не в интернете, а в воспитании. Ребенка просто не заинтересовали получением знаний. А давайте подумаем, что будет с ребенком, который полюбил учебу, и у которого есть ноутбук и смартфон с доступом в интернет?

• Ребенок сможет бесплатно находить книги и читать их в неограниченном количестве.

• Ребенок получит доступ к онлайн школам, через которые сможет освоить любую профессию полностью онлайн.

• В свободное время ребенок сможет смотреть научпоп каналы и также познавать новое, только в интерактивной форме.

• Ребенок сможет прокачивать свой мозг, играя в логические игры онлайн, что раньше, опять же, было невозможно.

Научнотехнический прогресс не приносит только пользу, как и любое событие, но он делает умных людей ещё умнее. Вопрос лишь в том, как его использовать в собственной жизни.