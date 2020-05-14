«Ночь музеев – 2020» онлайн (6+)

/Образование/

В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все мероприятия «Ночи музеев» переносятся в онлайн.

16 мая с 14:00 библиотеки Новороссийска присоединяются к Акции.

Помимо видео и информационных постов в социальных сетях, сотрудники библиотек проведут прямые эфиры для подписчиков.

Присоединяйтесь! Проведите Ночь музеев – 2020 вместе с нами!

Центральная городская библиотека им. Э.Э. Баллиона

Английский клуб Баллионовской библиотеки в режиме онлайн предлагает путешествие в музей.

Во время занятия состоится чтение тематического текста на английском языке о самых знаменитых музеях мира, разгадывание специального кроссворда и дискуссия, где каждый расскажет о своих походах по музеям, самых запоминающихся экспозициях и любимых выставках.

Для того чтобы стать участником мероприятия, присоединяйтесь к Skype-беседе: Marianna English club.

Проходит: 16 мая 2020 с 14:00 до 15:00

«Молодёжный проспект» Баллионовской библиотеки приглашает в творческую мастерскую «Оживи картину».

Во время прямого эфира библиотекари покажут, как воспроизвести сюжет известного художественного произведения и самому стать его персонажем. Вы убедитесь, что «оживлять картину» - это чрезвычайно интересно.

Творческая мастерская от Молодежного проспекта Баллионовской библиотеки предложит участникам прямого эфира в «Инстаграм» полный процесс гримирования и конечный процесс фотографии.

Вашему вниманию образы известных картин знаменитых художников:

«Мона Лиза» - Леонардо да Винчи

«Автопортрет» - Винсент Ван Гог

«Автопортрет» - Фрида Кало.

Проходит: 16 мая 2020 с 16:00 до 17:00

Прямой эфир от сотрудников отдела массовой работы посвящен одному из самых знаменитых музеев мира – Эрмитажу, который по праву называют сокровищницей искусства и литературы. Его комнаты можно осматривать годами.

Во время трансляции в социальной сети «Инстаграм» будут показаны главные отличительные символы этого величественного музея.

Проходит: 16 мая 2020 с 19:00 до 19:40

Прямой эфир от @biblioteka_pavlenko

Онлайн путешествие в социальной сети «Инстаграм» под названием Тимашевский музей семьи Степановых» проведут сотрудники библиотеки- филиала № 1 им. П.А. Павленко в формате мультимедийной презентации. Зав. сектором «Молодежный» Анастасия Петренко познакомит с музеем семьи, который рассказывает о трагической судьбе простой русской женщины Епистинии Федоровны Степановой. Девять ее сыновей погибли в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Мультимедийная презентация содержит описание постоянно действующих выставок Тимашевского музея. Также вы познакомитесь с фрагментами документального фильма «Слово об одной русской матери».

Проходит: 16 мая 2020 с 18:00 до 18:40

Источник: http://ballion.ru/