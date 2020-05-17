Многодетной семье помогли наладить дистанционный процесс обучения

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Общественная организация Краснодарского края по содействию в развитии физической культуры и спорта среди инвалидов «Мир без границ», лидером которой является депутат-единоросс Государственной Думы Владимир Синяговский, благодарит за оказание помощи в проведении интернета для многодетной семьи Чалых-Прилуцких.

Семья в это трудное и не стабильное время очень нуждалась в такой поддержке. Дети не могли заниматься дистанционно, получать и отправлять задания из-за слабого интернета. Младшему сыну необходимы были непрерывные занятия с логопедом-дефектологом и другими специалистами. Старшему надо было готовиться к ЕГЭ.

«Мы благодарим компанию «Новый интернет» и ее директора Обора Владислава Дмитриевича, за неравнодушие и оказанную благотворительную помощь семье.

Теперь дети могут заниматься с преподавателями качественно, а значит успешно», ? сказал председатель организации Виталий Козырев.

Источник: https://krasnodar.er.ru/news/2020/5/14/mnogodetnoj-seme-pomogli-naladit-distancionnyj-process-obucheniya/