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Радуга профессий (6+)

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию - значит найти свое место в жизни.

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного выбора профессии во многом зависит будущая судьба. Правильно выбрать профессию - значит найти свое место в жизни.

Именно этому был посвящен информационный пост «Радуга профессий», опубликованный 19 мая в социальных сетях библиотеки-филиала № 10 п. Цемдолина.

Очень важно правильно изучить себя и свои возможности. Принимая решение в выборе, необходимо тщательно взвесить все «за» и «против». Выбор профессии «стоит на трех китах»: ХОЧУ, МОГУ, НАДО.

ХОЧУ - личные цели, интересы, потребности.

МОГУ – учет своих возможностей, способностей ,состояния здоровья.

НАДО – потребности рынка труда.

Пост был дополнен видеофильмом «Азбука профессий», который в увлекательной форме рассказ о профессиях для школьников.

Источник: http://ballion.ru/

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Категория: Новости / Образование

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