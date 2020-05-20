19 мая – День пионерии (6+)

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Информационный пост из рубрики «Этот день в истории» библиотеки- филиала № 8 в соцсетях 19 мая был посвящен дню Пионерии — празднику, который хорошо известен тем, кто родился и вырос в Советском Союзе.

Датой рождения Пионерской организации считается 19 мая 1922 года. Она возникла вместо существовавшей в России еще до революции скаутской организации. Слово "пионер" — это не "первопроходец", как стали переводить впоследствии, а французский сапер, "солдат для земляных работ", а юный пионер – это юный сапер, мостящий пути для будущего.

Символы детской коммунистической организации — пионерское знамя, отрядный флаг, пионерский галстук и значок, горн, барабан. Ритуалы — пионерский строй, салют, почести государственному флагу СССР, Государственному флагу союзной республики, пионерскому — знамени дружины, отрядному флагу.

Источник: http://ballion.ru/