Более миллиона детей отдохнули в сети детских клубов туроператора Coral Travel Sun Family Club

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Более миллиона детей за 11 лет работы сети Sun Family Club стали гостями клубов, созданных в отелях по всему миру туроператором Coral Travel, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в четверг в пресс-службе компании.

"Летом 2020 года в отелях, где работают клубы, на всех наших рекламных носителях, а также на сувенирной продукции Coral Travel появится новый логотип сети. Работу над обновлением фирменного стиля доверили давнему партнеру, британской компании CBG. В 2012 году именно она занималась нашим ребрендингом. Теперь уже невозможно представить Coral Travel без этого стильного, яркого и одновременно спокойного логотипа", — сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в компании, ребрендинг – это не только изменение логотипа. Прежде всего, он подразумевает повышение качества услуг и выход взаимоотношений с клиентами на новый уровень.

"История Sun Family Club началась с трех турецких гостиниц – Otium Family Eco Club 5* в Сиде, Gloria Hotels & Resorts в Белеке и Champion Holiday Village 5* в Кемере. Сейчас SFC представлен в 13 странах и 150 отелях. За 11 лет работы клубов в них провели время более миллиона детей. В штате Sun Family Club более 350 педагогов, прошедших серьезный отбор и профессиональное обучение. Всего же за 11 лет школу клуба прошло больше 500 педагогов", — рассказали в компании.

Символ клуба, Бельчонок Санни, сначала появился в виде картинки, затем был разработан ростовой костюм. Сам персонаж долго придумывали и в итоге выбрали понятный и знакомый детям из стран средней полосы. Сейчас ростовой костюм есть в каждом отеле Sun Family Club. Кроме того, белки есть во всех региональных офисах оператора. Общее количество "работающих" белок –106.

"Sun Family Club работает и сейчас. Каждый вторник выходит новый выпуск онлайн-проекта "Вместе – на расстоянии", помогающий родителям занять детей, пока они дома", — подчеркнули в Coral Travel.

Источник: https://tourism.interfax.ru/