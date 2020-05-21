Владимир Путин: Считаю необходимым ЕГЭ провести по всей стране, он начнется 29 июня

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"Мы договорились с Минобороны отложить призыв для выпускников этого года," — отметил Президент страны Владимир Путин на совещании по системе образования.

Учеба в вузах начнется без сильной задержки.

«Окончание учебного года выдалось сложным, но российская система образования, школьники и студенты выдержали эти испытания достойно» - Владимир Путин проводит совещание о системе образования.

Источник: Телеграм