В институте культуры стартовало обучение для слушателей из 23 регионов

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В Краснодарском государственном институте культуры стартовали дистанционные курсы повышения квалификации в рамках федерального проекта "Творческие люди" национального проекта "Культура".

Онлайн-обучение проходят слушатели из 23 регионов России по трем дополнительным профессиональным образовательным программам: "Особенности образовательных технологий и методик обучения игре на духовых и ударных инструментах", "Традиционные и современные технологии в изготовлении изделий народного декоративно-прикладного искусства", "Народно-сценический танец и методика его преподавания".

Курсы пройдут до 29 мая.

Напомним, институт культуры в этом году представил на четыре программы больше, теперь повысить свою квалификацию работники сферы культуры могут уже по 20 направлениям.

Источник: https://kgik1966.ru/