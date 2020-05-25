Сергей Кравцов - о ЕГЭ и безопасности в летних лагерях

16,5 миллиона российских детей стали участниками уникального эксперимента, которого еще не было в истории не только российского, но и мирового образования. Школа, экзамены, каникулы, "удаленка" - вопросы, которые лихорадят сегодня каждую семью. Не удивительно, что на министра просвещения Сергея Кравцова, который стал гостем Делового завтрака в "Российской газете" в онлайн-формате, обрушился настоящий шквал вопросов.

16,5 миллиона российских детей стали участниками уникального эксперимента, которого еще не было в истории не только российского, но и мирового образования. Школа, экзамены, каникулы, "удаленка" - вопросы, которые лихорадят сегодня каждую семью. Не удивительно, что на министра просвещения Сергея Кравцова, который стал гостем Делового завтрака в "Российской газете" в онлайн-формате, обрушился настоящий шквал вопросов.

Сергей Сергеевич, один из главных вопросов, который волнует читателей "Российской газеты" - что будет с итоговой аттестацией школьников? С ЕГЭ, ОГЭ, аттестатами ребят?

Сергей Кравцов: Принято решение по понятным причинам не проводить государственную итоговую аттестацию школьников в очном формате. Поэтому аттестаты учащиеся 9-х и 11-х классов получат до 15 июня. И аттестация пройдет по текущим школьным оценкам. В отношении Основного государственного экзамена - принято решение его не проводить. Единый государственный экзамен нужно будет сдавать тем ученикам, выпускникам, которые планируют поступать в высшие учебные заведения. По тем предметам, которые им необходимы для поступления.

Очень волнуются ребята, которые претендуют на аттестаты с отличием, на золотую медаль. Раньше им нужно было подтверждать право на эту высокую награду баллами ЕГЭ - не менее 70 баллов. Как теперь будут ребята получать золотые медали?

Сергей Кравцов: С учетом того, что ЕГЭ будут сдавать только выпускники, которые решат поступать в высшие учебные заведения, принято решение: если школьники хорошо учились, учились на пятерки, выдать им аттестаты с отличием и золотые медали, как это всегда принято, по текущим оценкам. Без учета результатов ЕГЭ.

Сегодня, кстати, большой праздник - последний звонок. Мы его тоже проводим в онлайн-формате.

Президент внес в Госдуму законопроект о воспитательной работе. Какой вы ее видите в школе, чтобы это не было формальностью?

Сергей Кравцов: Это важнейший закон. Он выводит на государственный уровень такие понятия, как формирование чувства патриотизма, гражданственности подрастающего поколения. В части прикладного характера закон закрепляет необходимость воспитательных программ в школах. Фактически он возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет ее. Не только за семьей, но и за системой образования. Конечно, мы ждем этот закон, ждет его система образования. Поэтому уверен, что он позитивно повлияет на воспитание наших школьников.

Какой будет летняя оздоровительная кампания для детей в этом году? Очень много вопросов: какие требования к безопасности в летних лагерях?

Сергей Кравцов: В этом году мы рекомендуем регионам организовать летнюю оздоровительную кампанию детей с 1 июля. Там, где это возможно и допустимо с точки зрения эпидемиологической ситуации. Мы задействуем все ресурсы, в том числе и школы, и учреждения дополнительного образования. Лагерям по понятным причинам даны рекомендации о том, чтобы проводить летнюю кампанию в пределах своего региона. У нас будет создан координационный центр. С сегодняшнего дня у нас работает "горячая линия". Ее телефон: 8 800 444 35 38. Можно позвонить, задать вопросы. Понятно, что для нас на первом месте здоровье и отдыхающих школьников, и организаторов летнего отдыха. Поэтому Роспотребнадзором разработаны соответствующие рекомендации, которые будут реализованы в каждом лагере, чтобы защитить здоровье отдыхающих школьников.