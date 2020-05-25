Победитель «географического Оскара» в номинации «Признание общественности» станет известен 1 июня

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Осталась неделя до окончания интернет-голосования за лучший проект в номинации «Признание общественности». Шанс стать обладателем хрустальной статуэтки имеет каждый участник. Напомним, отдать свой голос за понравившуюся работу можно с 1 по 31 мая. Пользователи могут выбрать любое количество проектов, но только один раз в сутки. На победу в премии претендуют заявки, прошедшие квалификационный отбор: http://rus-compass.ru/projects/

В этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто свыше 240 проектов и достижений из 15 стран мира, включая Австралию, США, Великобританию, Нидерланды, Ирландию и др. В числе российских участников представители 59 регионов, наиболее активными из которых стали Кемеровская область, Москва, Московская область и Краснодарский край.

Среди претендентов на «Хрустальный компас» ученые Московского госуниверситета имени М.В. Ломоносова и Утрехтского университета Нидерландов, Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российского академии наук и Института этнологических исследований УФИЦ РАН, Экспедиционный центр Министерства обороны РФ и Гидрографическая служба Черноморского флота, компании «РусГидро» и Gelio Vostok, Российский союз спелеологов и «Государственный природный биосферный заповедник «Саяно- Шушенский»», известные фотохудожники Владимир Алексеев и Рэй Коллинз (Австралия), американский экологический активист Райн Хикман и издательство «Паулсен», телеканал «Моя планета» и межгосударственная телерадиокомпания «Мир».

Первый Вице-президент Русского географического общества, член экспертного совета национальной премии «Хрустальный компас», учёный- океанолог, полярник, доктор географических наук Артур Чилингаров: «Мы наблюдаем процесс упорной борьбы за победу в номинации «Признание общественности», видим интерес со стороны людей, которые поддерживают участников. Безусловно, все проекты, размещенные на сайте Премии «Хрустальный компас» прошли серьезный отбор, и каждый из них заслуживает внимания общественности. Мы рады, что наш конкурс набирает популярность, расширяет свою географию. Совсем скоро мы узнаем имя победителя в «самой народной» номинации».

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2320 проектов и достижений из 39 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,7 млн человек. В разное время обладателями «Хрустального компаса» становились Фёдор Конюхов и Фредерик Паулсен, National geographic society и МГУ им. Ломоносова, Северный флот и подразделения РАН и др. Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром».

Источник: http://rus-compass.ru/