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В Новороссийске транспортные полицейские провели для школьников профилактические онлайн-уроки

Инспекторы группы по делам несовершеннолетних Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте провели для учеников подшефных школ и их родителей онлайн-уроки правовых знаний «Безопасное лето-2020». Цель мероприятия - профилактика безнадзорности, травматизма и правонарушений несовершеннолетних на объектах транспорта в преддверии летних каникул.

Инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Юлия Смехнова рассказала учащимся о правилах поведения и личной безопасности при нахождении вблизи железнодорожных путей и в электропоездах. В ходе онлайн-занятий ребята также узнали об административной ответственности, предусмотренной за нарушения правил поведения в общественных местах и на объектах железнодорожного транспорта.

Школьники внимательно слушали трансляцию, а после задавали интересовавшие их вопросы. Участники вместе разбирали правовые последствия различных ситуаций. Полицейские в свою очередь постарались ответить на все вопросы и дали подросткам свои рекомендации по каждому конкретному случаю.

Источник: https://xn--n1aicc3c.xn--b1aew.xn--p1ai/

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Категория: Новости / Образование

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