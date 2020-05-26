Фонд «Наше будущее» и Астраханский государственный университет договорились о сотрудничестве

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Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Фондом региональных социальных программ «Наше будущее» и Астраханским государственным университетом (АГУ). Принимая во внимание взаимное стремление к сотрудничеству в интересах достижения позитивных социальных изменений в российском обществе, стороны договорились о содействии развитию в России социального предпринимательства как института, способствующего смягчению социальных проблем.

В частности, Фонд и АГУ намереваются сотрудничать в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ, в подготовке кадров, а также по вопросам прохождения практик студентов университета у социальных предпринимателей.

В АГУ уже есть факультет социальных коммуникаций, где студенты изучают социально-экономические вопросы, модели решения социальных задач в обществе, одним из способов которых является социальное предпринимательство.

В 2020 году в Астрахани стартовал проект Фонда «Наше будущее» – акселератор «Формула роста», главная цель которого – содействовать быстрому качественному росту бизнеса каждого участника программы и масштабировать социальный эффект от их деятельности. Участники прорабатывают свои проекты в рамках интерактивных семинаров, консультируются с профильными экспертами, общаются с персональными наставниками, обмениваются опытом друг с другом на специальных нетворкинг-мероприятиях, заводят полезные знакомства, получают необходимые знания и навыки.

Астрахань – третий город в России, в котором Фонд «Наше будущее» организует этот акселератор. Впервые «Формула роста» прошла в 2018 году в Калининградской области. Тогда 16 выпускникам программы за 1 год удалось создать 68 новых рабочих мест, увеличить свой среднегодовой оборот на 31%, а социальный эффект от своей деятельности – более чем на 40%. Второй акселератор был запущен в Нижегородской области и в настоящий момент близится к завершению.

Программа рассчитана на 9 месяцев. Планируется, что общая вовлеченность в проект предпринимательского сообщества превысит 150 человек. Проект позволит увеличить региональную образовательную поддержку социального предпринимательства.

Астраханский государственный университет выступил партнером проекта и предоставил коммуникативную площадку «Точка кипения» для проведения преакселерационных и тренинговых мероприятий. Даже в условиях самоизоляции сотрудничество продолжается – в июне планируется провести вебинары с платформой Leader-ID и «Точкой кипения».

Фонд «Наше будущее» активно привлекает партнеров к совместному проведению и участию в открытых форумах, конференциях и иного характера мероприятиях, посвященных развитию социального предпринимательства. Студенческие стартапы могут принимать участие в программах и конкурсах Фонда «Наше будущее», включая финансовые и образовательные проекты.

Источник: http://www.nb-fund.ru/