Президентская библиотека отмечает 11-летие

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27 мая 2020 года отмечается Общероссийский день библиотек и день рождения Президентской библиотеки, двери которой впервые открылись для посетителей в 2009 году.

Президентская библиотека является первой электронной национальной библиотекой России и находится в ведении Управления делами Президента Российской Федерации.

Расположенная в историческом центре Санкт-Петербурга, в здании Святейшего Синода, построенном во второй четверти XIX века по проекту выдающегося архитектора Карла Росси, Президентская библиотека представляет собой крупнейший многофункциональный информационный, научно-образовательный и культурно-просветительский центр, который включает в себя электронный читальный и выставочные залы, конференц-зал, мультимедийный и телевизионный комплексы.

Соединяя исторические традиции и новейшие технологии, Президентская библиотека формирует общегосударственный электронный ресурс, где в цифровом виде представлены книжные и периодические издания, архивные документы, кинохроника, фотографии, научно-просветительские фильмы, авторефераты диссертаций, а также другие материалы, отражающие многовековую историю российской государственности, теории и практики права, русского языка как государственного языка Российской Федерации. Объём электронного фонда Президентской библиотеки сегодня приближается к миллиону единиц хранения.

Полный доступ к фонду Президентской библиотеки организуется через сеть центров удалённого доступа. Около 1000 удалённых электронных читальных залов открыты во всех 85 субъектах Российской Федерации на базе центральных библиотек в регионах, а также в государственных органах, музеях, архивах, образовательных учреждениях. 39 внешних центров доступа расположены за рубежом на базе российских центров науки и культуры и других организаций в 30 странах.

Президентская библиотека активно сотрудничает с федеральными и региональными библиотеками, архивами, музеями, вузами, органами власти, средствами массовой информации, общественными организациями и частными лицами. Партнёры участвуют не только в формировании электронного фонда Президентской библиотеки, её научных, образовательных и просветительских проектах, но и в организуемых на базе библиотеки мероприятиях, в том числе через систему видео- конференц-связи.

Посетить Президентскую библиотеку в режиме самоизоляции сегодня стало возможным благодаря виртуальной экскурсии, доступной на портале учреждения. Экскурсия подготовлена на основе 3D-тура по историческому зданию Синода, где в наши дни располагается библиотека, живой рассказ экскурсовода делает онлайн- визит более интересным и информативно насыщенным.

Экскурсовод поможет виртуальному гостю сориентироваться в центре Санкт- Петербурга, где расположена Президентская библиотека, расскажет, как по проекту великого мастера Карла Росси создавался ансамбль Сената и Синода, познакомит с деталями его богатого архитектурного и внутреннего убранства.

Из любого уголка мира сегодня можно посетить представительный конференц-зал Президентской библиотеки, где проходят мероприятия, в том числе самого высокого государственного уровня, высокотехнологичный мультимедийный зал, домовый Храм Святых отцов Семи Вселенских Соборов, выставочные залы, где размещаются временные экспозиции, а также зал Конституции, посвящённый истории главного документа Российской Федерации. В электронном читальном зале посетителю расскажут, как работать с материалами из обширного фонда национального электронного хранилища, в том числе удалённо.

Ознакомиться более подробно с историей здания на Сенатской, 3, можно благодаря уже упомянутому виртуальному туру, в который интегрировано значительное количество дополнительной информации. Например, инфографика, созданная на основе оцифрованных документов и рассказывающая об истории развития территории, на которой находится здание Синода, начиная с 1703 и до 1825 года.

Источник: https://www.prlib.ru/