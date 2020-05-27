Развивающее интерактивное оборудование и сплит-системы для кондиционирования воздуха передал детскому саду Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо»

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Интерактивное оборудование и два комплекта систем кондиционирования воздуха получили в подарок воспитанники дошкольного учреждения № 27 от Фонда «Жизнь Абрау-Дюрсо».

Дошкольное учреждение «Березка» было построено еще в 1987 году.

Но сегодня, в век современных технологий, без инновационных методик в образовании не обойтись. Естественно, детский сад нуждался в цифровой модернизации. Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» выступил инициатором и спонсором по укреплению материально-технической базы. Так, в прошлом году для всестороннего развития детей Фонд подарил комплект мультимедийного оборудования для актового зала, в этом году — еще один.

Каждый ребенок хоть однажды мечтает стать волшебником или героем сказки, взмахом руки нарисовать цветные узоры или мгновенно оказаться в другой части света. Воплотить мечты и окунуться в захватывающий мир новых знаний юные жители Абрау-Дюрсо смогут теперь благодаря новой интерактивной системе. Остается только дождаться окончания карантина, когда дети смогут посещать детский сад.

«Использование новых технологий позволит нашим деткам принимать активное участие в образовательном процессе, облегчит восприятие и запоминание нового учебного материала, поможет развить память, логическое и абстрактное мышление. Интерактивная доска для детского сада расширяет возможности подачи учебной информации, делает ее более доступной, интересной для ребенка. Визуальные и мультимедийные компоненты активизируют у детей желание получать новые знания и улучшают усвоение информации. Обучение с использованием интерактивной доски становится качественнее и продуктивнее», — рассказывает Ольга Владимировна Киреева, старший воспитатель детского сада № 27 с. Абрау-Дюрсо.

В комплект оборудования входит: интерактивная сенсорная доска IQBoard, проектор BenQ и ноутбук американской фирмы DEII. Общая стоимость — 210 000 рублей. Переданное оборудование уже установлено в одной из старших групп детского сада.

Также в детском саду в рамках благотворительной программы «Жители Абрау-Дюрсо» были установлены две сплит-системы марки TOSOT.

В ближайшие дни Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» планирует передать детскому саду № 27 еще один подарок — три деревянных игровых домика и игровое оборудование для детских площадок. На их приобретение и установку выделено более 600 000 рублей.

«Фонд “Жизнь Абрау” реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание юного поколения, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни на селе. Приоритетными направлениями благотворительной программы, в рамках которых ведется системная работа, являются: образование, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры села», — подчеркнул президент Фонда Игорь Лозовский.

Фонд «Жизнь Абрау-Дюрсо» создан в 2019 году по инициативе Бориса Юрьевича Титова. В попечительский совет входит депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский. Фонд разрабатывает и реализует социальную программу в сферах здравоохранения, спорта, образования, культуры и многих других аспектов жизни сельского округа Абару-Дюрсо.

Источник: Фонд Абрау