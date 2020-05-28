Школьников будут тестировать на наркотики с 13 лет

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Социально-психологическое тестирования на наркотики чаще всего некорректно составлены и не могут дать результат, рассказала в интервью радио Sputnik председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ, член экспертного Совета Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова.

Школьникам с седьмого класса в России начнут проводить социально-психологическое тестирование на употребление наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Тестирование будут проводить каждый год. Школьники должны будут заполнить анкеты, вопросы которых покажут вероятность употребления наркотических веществ. Однако от прохождения теста можно отказаться.

"Тестирование проводится уже не первый год, и многие родители отказываются. Непонятно, какие вопросы в этом тестировании. Несколько лет назад, когда тестирование только вводилось, вопросы были выложены. И они были неприличные и, наоборот, склоняли детей к употреблению наркотиков. Потом все пропало, и неизвестно, что там за тест. Отказ родителей может кем-то быть расценен, как тревожный сигнал, но тем не менее право родителей сохраняется. Сам тест не может сказать точно, что ребенок принимает наркотики. Он может говорить только о каких-то предрасположенностях. Опять же если вопросы некорректные, ничего не могут выявить. В этом случае все эти тесты довольно сомнительные. Медицинские освидетельствования с большей вероятностью выявят у ребенка проблемы с наркотиками. Они тоже проводятся только с разрешения родителей", – считает Ольга Леткова.

Борьба с наркотиками должна быть комплексной, ни одна мера не даст результат сама по себе.

"Государство должно вести борьбу с наркотизацией детей, обезопасить детей от закладок, наркотические средства, как снюс, не должны продаваться. Школа и семья также должны работать над тем, чтобы дети не становились наркоманами", – считает Ольга Леткова.

Ольга Леткова отметила, что за время режима самоизоляции употребление наркотиков сократилось, но после возвращения в школы дети могут вернутся к прежним "увлечениям".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/