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В Государственную Думу внесен законопроект об укреплении воспитательной работы с детьми
В документе внесенном Президентом РФ в ГД, говорится, что принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.
Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский считает, что законодательное предложение, внесённое Президентом на рассмотрение Государственной Думы, прежде всего, направлено на возвращение к традициям советской школы, к тому воспитательному процессу, который формировал мировоззрение и моральные качества нескольких поколений.
"Нам предлагается определить само понятие «воспитания», как формирование у подрастающего поколения «чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию». Важно, что эта формулировка присутствует и в поправках в Конституцию, за которые нам предстоит голосовать", – заявил депутат.
Кроме того, по его словам, предлагается определить «воспитание», как часть образовательной программы. То есть наполнить этот термин живым содержанием образовательного процесса. В образовательную программу должен вернуться «план воспитательной работы» и «рабочая программа воспитания». "Особо хочется отметить, что в проекте поправок подчёркивается, - планы воспитательной работы не должны спускаться сверху, а разрабатываться самими школами, совместно с родительскими советами. Возвращение к лучшим традициям советского образования, безусловно, необходимо и актуально, именно сегодня, когда новому поколению российских граждан предстоит принять на себя ответственность за страну и её будущее в XXI веке", – подчеркнул Владимир Синяговский.
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