В Государственную Думу внесен законопроект об укреплении воспитательной работы с детьми

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В документе внесенном Президентом РФ в ГД, говорится, что принятие федерального закона будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда.

Депутат Государственной Думы Владимир Синяговский считает, что законодательное предложение, внесённое Президентом на рассмотрение Государственной Думы, прежде всего, направлено на возвращение к традициям советской школы, к тому воспитательному процессу, который формировал мировоззрение и моральные качества нескольких поколений.