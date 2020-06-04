Дело мелодых: названы победители олимпиады по статистике

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Кто они — будущие статистики?

Сухари вроде Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа»? И можно ли воспеть статистику в стихах? Еще как можно! И глаза у будущих статистиков горят, и с творческой потенцией все в порядке. Это стало известно по итогам проведенной Росстатом и РЭУ имени Г.В.Плеханова 10-й Международной студенческой олимпиады по статистике. Участники состязания не могли обойти вниманием главное статистическое событие десятилетия. «Да пребудет с нами перепись!» — провозгласили они.

Международная олимпиада по статистике среди студентов проводится ежегодно в целях популяризации этой отрасли знаний, повышения статистической грамотности и общей статистической культуры. «За десять лет в олимпиаде приняли участие 612 студентов из 204 российских и зарубежных вузов», — рассказала бессменный организатор олимпиады, заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Г.В.Плеханова Елена Егорова. В отборочном туре юбилейной олимпиады приняли участие 86 университетов из России и Казахстана. В финал вышли 18 команд из Санкт-Петербурга, Якутска, Великих Лук, Казани, Новосибирска, Орла, Благовещенска, Кирова и других городов.

В финальном раунде олимпиады студентам было предложено творческое задание, связанное с Всероссийской переписью населения: подготовить эссе о значении переписи, написать стихи о статистике и рассказать талисману Всероссийской переписи населения — птенчику ВиПиНу — о своем регионе.

«Перед российской статистикой сейчас стоит серьезный вызов — мы должны стать качественнее, более оперативно отражать изменения, которые происходят в экономике и социальной сфере, работать с новыми источниками данных», — сказал на церемонии награждения руководитель Росстата Павел Малков. По его словам, прошедшая олимпиада по статистике — это серьезная веха на пути освоения одной из перспективных и привлекательных профессий будущего. «Новый аналитический блок Росстата уже стал ключевым подразделением ведомства. А формируется он из тех, кто еще учится или буквально вчера закончил вуз. Их можно назвать дата-сайентистами — специалистами, совмещающими навыки в IT-сфере со знаниями в статистике, математике и предметными компетенциями в отдельных отраслях. Поздравляю каждого участника олимпиады: студентов, преподавателей, руководителей вузов и территориальных органов статистики, организаторов состязания. Искренне рад интересу к нашей профессии; мы сделаем все, чтобы в Росстате было интересно работать молодым специалистам», — сказал Павел Малков.

Экономика не может жить без статистики, и в Российском экономическом университете уделяют этой отрасли знаний большое внимание, подчеркнул ректор РЭУ имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин. «Сплав статистики, математических методов и IT — уже освоенный нами путь, ведь наш университет занимается кибернетикой как минимум полвека. С коллегами-статистиками мы поддерживаем самые крепкие связи, и я рад проведению олимпиады на базе РЭУ. Нынешние студенты пока только наблюдают за организацией переписи населения, но уже завтра именно они будут заниматься подготовкой будущих переписей. Поздравляю победителей и участников олимпиады», — сказал Гришин.

Итак, первое место в продвинутом уровне 10-й Международной студенческой олимпиады по статистике занял Тамбовский государственный университет, второе — Вятский государственный университет и третье — Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Первое место в базовом уровне заняла Великолукская государственная сельскохозяйственная академия, второе — Казанский национальный исследовательский технологический университет, третье — Орловский государственный университет.

Наконец, в творческом конкурсе олимпиады первое место было присуждено Северо-Восточному федеральному университету из Якутска. Второе место разделили Государственный университет управления (Москва) и Вологодская государственная молочнохозяйственная академия.

«Нестандартные творческие задания, которые были на олимпиаде, помогают понять важность проведения Всероссийской переписи населения, ее значение для статистической науки, общества и государства», — сказала Татьяна Ротарь, руководитель команды Северо-Восточного федерального университета.

Актуализированные данные о численности и структуре населения России будут получены после проведения Всероссийской переписи населения. Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В апреле 2020 года Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на 2021 год.

Источник: Медиаофис ВПН-2020