Для учеников 9 и 11 классов завтра завершается учебный год

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В этом году школы края заканчивают более 24 тыс. одиннадцатиклассников и около 63 тыс. девятиклассников.

- В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции последний звонок для них, как и для всех российских школьников, прозвучит в онлайн формате,– отметили в министерстве образования, науки и молодежной политики края.

Напомним, в этом году учебный год на Кубани завершался поэтапно. Первыми на каникулы ушли учащиеся начальных классов – в середине мая, затем 5-8 классы и 10 классы. Для учеников 9 классов государственная итоговая аттестация отменена. ЕГЭ состоится для тех 11-классников, которые планируют поступать в вузы. Экзамены для них пройдут под усиленным санитарным контролем с 3 июля по 25 июля. Работает «горячая линия» министерства по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 11-х классах: 8 (918)189-99-02.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края