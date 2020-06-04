Механизмы государственно-частного партнерства усиливают доступность качественной образовательной среды

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Модель государственно-частного партнерства, используемая, в частности, при строительстве образовательного комплекса «Школа 800» на 4550 мест в Нижнем Новгороде, в перспективе может применяться при строительстве образовательных организаций других типов.

Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на видеоконференции, состоявшейся после церемонии закладки первого камня в основание новой школы.

«В федеральном бюджете ежегодно предусмотрено около 100 млрд рублей, которые мы направляем на строительство объектов. Модель государственно-частного партнерства показывает свою эффективность и можно было бы использовать данную модель не только в строительстве школ, но и детских садов, профессиональных колледжей», – заявил Сергей Кравцов. Министр отметил, что строительство новой образовательной инфраструктуру - одна из центральных задач, реализуемых в рамках национального проекта "Образование", и использование механизмов ГЧП существенно усиливают доступность качественной образовательной среды.

В образовательном комплексе в Нижнем Новгороде будут использованы новейшие архитектурные решения, способствующие внедрению современных форм учебного процесса, – пространства для творчества и самостоятельной работы, для проектной и исследовательской деятельности, для профильного образования и предпрофессиональной подготовки, для занятий спортом и искусством. В основе педагогической концепции – модель школы ступеней: базовая школа (1-6 классы) и школа старшеклассников (7-11 классы). Общее образование будет интегрировано с дополнительным, отдыхать дети смогут в загородном центре, входящем в состав комплекса.

Открытие образовательного комплекса, состоящего из трех школьных зданий и загородного центра дополнительного образования, запланировано на 1 августа 2021 года. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это первая школа, которая будет построена в городе за прошедшее десятилетие. Она позволит решить проблему второй смены в трех районах: «К этому проекту нас подтолкнуло текущее состояние общеобразовательной инфраструктуры, – рассказал губернатор. – В зданиях с уровнем износа более 50 процентов учатся более 14 тыс. детей. Для ликвидации второй смены необходимо ввести 32280 мест, в том числе в Нижнем Новгороде – 18 тыс. Строительство новой школы, которая даст 4100 мест и еще 450 мест дополнительного образования, – это прорыв. Но еще многое предстоит сделать».

«Школа 800» – первый в России комплексный проект создания образовательной инфраструктуры, реализуемый по схеме государственно-частного партнерства. В его основе – типовое решение Сбербанка для концессионных соглашений в сфере образования. В роли инвестора выступает Группа компаний «Просвещение», в роли кредитора – Сбербанк. Представители компаний рассказали, что на строительство необходимо 6,9 млрд рублей. Из них 4,7 млрд привлекает инвестор и финансируют банки, 2 млрд рублей предоставляет федеральный и региональный бюджеты. Заемные средства региональный бюджет будет возвращать в течение 13 лет, по итогу ввода объекта в эксплуатацию, и для нижегородского правительства это гораздо выгоднее, чем брать обычный кредит.

Для Группы компаний «Просвещение» образовательный центр в Нижнем Новгороде является пилотным инвестиционным проектом. «До 2028 года количество школьников по всей стране будет расти, и дефицит мест в школах нужно «закрывать». Мы будем стремиться инвестировать до 100 млрд рублей в год в строительство новых школ. Это должны быть школы нового типа, с новым оборудованием и новыми технологиями, объединенные единой цифровой платформой», – заявил председатель совета директоров Группы компаний «Просвещение» Владимир Узун.

В совещании участвовали представители финансирующих организаций, заявивших о готовности финансовой долгосрочной поддержке проектов ГЧП в объеме до 100 млрд рублей в год ежегодных инвестиций на создание образовательной инфраструктуры. По словам представителей, в будущем в рамках аналогичных концессионных соглашений возможно рассматривать максимальный срок кредитования крупных инфраструктурных объектов в 20 лет. Таким образом нагрузка на ежегодные выплаты, при наличии надежного источника, понятного возврата и низкой ставки, будет ниже и в то же время гарантирует требуемый результат.

«Реализуется новая программа по строительству школ, это проекты очень капиталоемкие, и задача – реализовывать их в формате ГЧП. Это миссия ВЭБ.РФ, и поэтому мы, безусловно, будем всячески поддерживать компанию «Просвещение» в следующих ее проектах. Нам очень приятно, что пилотный проект поддержан Сбербанком, с которым у нас есть успешный опыт реализации совместных проектов. И мы надеемся, что наше сотрудничество может быть продолжено с использованием механизма фабрики проектного финансирования и других форм синдикации, чтобы поддержать Просвещение в этом процессе», – отметил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ - член правления Николай Цехомский.

«В ближайшие 5 лет мы будем свидетелями демографического вызова, когда за парты школ сядет на 1,6 млн детей больше, чем учится сегодня. Это требует создания новой инфраструктуры. Понимая это, еще в 2018 году Сбербанк вывел на рынок специализированный продукт с использованием механизма концессии, который впервые в стране позволил привлечь кредитные ресурсы для реализации инвестиционных проектов в сфере образования. Так появились первые концессии, заключенные по форме Сбербанка, которая на уровне ряда субъектов РФ была утверждена в качестве типовой формы. За 2018-2019 годы заключено 15 концессий с общей мощностью объектов более 12 тыс. мест и общим бюджетом более 20 млрд рублей», – рассказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Источник: Alt Communication Group