Цифровой Диктант по русскому языку

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Сегодня, 6 июня, мы поздравляем вас с Днем русского языка

и приглашаем проверить свои знания на Всероссийском Цифровом Диктанте по русскому языку.

Мы все постоянно что-то пишем: в сетях, почте, сообщениях. Короткий и увлекательный тест поможет всем нам стать чуть грамотнее — и в жизни, и в интернете!

Акция продлится с 6 по 15 июня и станет одной из самых масштабных проверок знаний по русскому языку в дистанционном формате. Пройти тестирование онлайн может любой пользователь Рунета в возрасте от 14 лет.

Организаторы акции: ОНФ, РОЦИТ и РАЭК при экспертной поддержке всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».