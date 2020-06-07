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Цифровой Диктант по русскому языку
Сегодня, 6 июня, мы поздравляем вас с Днем русского языка
и приглашаем проверить свои знания на Всероссийском Цифровом Диктанте по русскому языку.
Мы все постоянно что-то пишем: в сетях, почте, сообщениях. Короткий и увлекательный тест поможет всем нам стать чуть грамотнее — и в жизни, и в интернете!
Акция продлится с 6 по 15 июня и станет одной из самых масштабных проверок знаний по русскому языку в дистанционном формате. Пройти тестирование онлайн может любой пользователь Рунета в возрасте от 14 лет.
Организаторы акции: ОНФ, РОЦИТ и РАЭК при экспертной поддержке всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».
Категория: Новости / Образование