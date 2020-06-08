Абитуриенты смогут бесплатно остановиться в общежитиях

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Бесплатно предоставлять абитуриентам места в общежитии во время приемной кампании – хорошая мера. Но важно компенсировать вузам выпадающие доходы, иначе во время учебного года это бремя ляжет на студентов, проживающих в общежитиях. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко.

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил бесплатно предоставлять места в общежитиях абитуриентам, чьи родители потеряли работу во время пандемии коронавируса. Это коснется тех, кто приедет сдавать вступительные испытания в очной форме.

"При поступлении в подавляющее большинство учебных заведений абитуриентам и их родителям предоставляют общежитие на условии посуточной оплаты. За время приемной кампании может набежать немаленькая сумма. Эту меру можно распространить на всех абитуриентов, у которых родители сейчас не работают, не только на тех, чьи родители потеряли работу из-за коронавируса", – считает Олег Цапко.

Но главный вопрос – откуда вуз возьмет деньги на покрытие выпадающих доходов.

"Если кто-то не платит сейчас, кто-то другой заплатит за это в будущем. Скорее всего, это сделают будущие студенты в течение учебного года. Нужно проработать вопрос, как компенсировать выпадающие доходы. Многие общежития и так еле сводят концы с концами, чтобы поддерживать их в более менее достойном виде", – считает Олег Цапко.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/