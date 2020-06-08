Полуфиналисты Конкурса инноваций в образовании-2020 будут объявлены 10 июня

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В этом году на Конкурс инноваций в образовании (КИвО) поступило 405 заявок. Одной из наиболее популярных номинаций стала «Цифровая реальность» (84 заявки), в рамках которой педагоги рассказали, как сочетают в своей работе классические педагогические формы и современные технологии. Итоги отбора в полуфинал будут объявлены 10 июня.

В 2020 году КИвО проводится в седьмой раз и полностью в онлайн-формате при поддержке НИУ «Высшая школа экономики», Рыбаков Фонда, АСИ и Группы компаний «Просвещение». .

<Портрет инноваторов

Среди всех участников конкурса 69% инноваторов – женщины, средний возраст – 35 лет. 86% авторов проектов имеют высшее образование, 18% ученую степень; 14% участников КИвО-2020 – это учащиеся школы или ВУЗа; 22% – школьные педагоги и управленцы, еще 18% – преподаватели, научные сотрудники или управленцы ВУЗов. Только 3% участников представляют систему СПО, в сфере ДПО заняты 11%, а специалистов органов управления образованием – 2%. Извне предлагать инновации готовы предприниматели и сотрудники организаций, не связанных с образованием, – их 17%.

Сферы образования проектов КИвО-2020

Каждый из проектов, участвующих в КИвО-2020, работает с несколькими уровнями образования. Наибольшее число проектов направлено на решение задач средней и старшей школы, а также дополнительного образования – более 50% проектов указали их в качестве своего приоритета. В основе 33% проектов – идеи для начальной школы. Интерес к дошкольному и семейному образованию пока только формируется – по 19% проектов указали на свою заинтересованность в этой сфере. Стабильно заметное число проектов направлено на взрослую аудиторию – это инновации в области высшего образования (31%), а также профессионального развития и непрерывного образования (lifelong learning) (по 26%). Также растет и число проектов для СПО – их 23%.

В числе наиболее востребованных номинаций оказались «Содействие в выборе образовательных и профессиональных траекторий, социализация молодежи» (86 заявок), «Цифровая реальность» (84 заявки), Edutainment (участвуют проекты для передачи знаний вне школьных или университетских стен, 81 заявка), «EdTech для школьного дополнительного образования» (67 заявок).

Зрелость проектов и запрашиваемые ресурсы

Половина проектов разрабатывается больше полугода, 25% – больше года, 13% проектов разрабатываются больше 2-х лет. Среди ресурсов, которые запрашивают авторы инновационных проектов, – коммерческие инвестиции (их запрашивают 82% проектов), а также помощь экспертов и содействие в продвижении – 75% проектов указали такую потребность. Также востребована возможность найти единомышленников (73%). В поиске благотворительных инвестиций, менторской

поддержке и поддержке госорганов нуждаются, по их собственному мнению, от 64% до 57%. Более половины проектов (55 %) ищут последователей.

География инноваций

С точки зрения географии сохраняется закономерная централизация локализации образовательных инноваций: 15% проектов из Москвы, 9% из Санкт-Петербурга, Новосибирск и Екатеринбург вносят еще 6%. При этом география конкурса остается широкой – всего подано проектов из 102 населенных пунктов в России, Белоруссии и Киргизии, в том числе: Нижний Новгород, Кемерово, Томск, Казань, Иваново, Липецк, Ростов-на-Дону, Пермь, Самара, Саранск, Воронеж, Омск, Иваново, Барнаул, Красноярск, Волгоград, Владивосток, Белгород, Иркутск, Рязань, Ярославль, Якутск, Вологда, Таганрог, Оренбург, Челябинск, Абакан Краснодар, Ставрополь.

«Этот год совершенно точно можно назвать переломным для образования во всем мире. Несмотря на всю нагрузку этой весны, инноваторы по всей России нашли силы и время чтобы «упаковать» и подать свою инновацию на Конкурс. Это доказывает, что интерес к инновациям, личным проектам и профессиональному поиску – это не навязанная, а органическая черта наших учителей, преподавателей и родителей. Мы сделали специальную «антикризисную» номинацию – CovEd, в которой собрались идеи и способы поддержать друг друга, сохранить связь, не потерять результаты. Мы видим в проектах в других номинациях этот ключевой мотив – сохранить в цифровых реалиях образование как среду, платформу общения и поддержки друг друга. При этом проекты КИвО – это всегда срез наиболее острых запросов. Инноваторы предлагают инструменты заполнения лакун и «утоления печали», дают нам обратную связь с мест», – подчеркнул сопредседатель жюри КИвО, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

«Главная новация этого года, которая делает полезным участие в Конкурсе для абсолютно каждой команды, – это две рецензии от экспертов, которые получит каждая заявка. В этом году мы впервые используем специальную платформу для работы с экспертами и предлагаем акселерацию нулевого уровня даже для проектов на стадии идеи или скетча. На онлайн Летнюю школу мы отберем несколько десятков сильнейших идей и рассчитываем, что они начнут «отрабатывать» обратную связь от экспертов как домашнюю работу – еще до ее начала», – отмечает директор Конкурса Диана Королева.

«В этом году представленные на конкурс проекты станут особенными в истории мероприятия. Дистанционное обучение, вынужденная самоизоляция – все эти условия стали мощным вызовом для создания нестандартных и интересных решений в образовании. Поэтому не удивительно, что номинация «Цифровая реальность», в рамках которой учителя рассказали о сочетании традиционных подходов с современными технологиями, оказалась одной из наиболее популярных. Каждый проект и каждая идея на этом конкурсе заслуживают особого внимания, и мы с нетерпением ждем подведения итогов», – прокомментировала директор по внешним коммуникациям Группы компаний «Просвещение» Кристина Колесникова.

«Рыбаков фонд занимается поддержкой и развитием образования, 2020 год стал переломным для всех нас. В апреле мы впервые провели «Весеннюю школу» в формате онлайн. Прочувствовали весь стресс, который испытали школы, педагоги, родители и ученики. Мы поддерживаем целеустремленных людей, которые посреди дистанта продолжают думать об инновациях, создают новые идеи и продукты. Поэтому поддержали КИвО в номинации «Школа – центр социума». В основе концепции лежит вовлечение в жизнь школы учеников, родителей, учителей, выпускников, жителей района. Мы ищем проекты, которые создают новые форматы работы. Ведь перейти в дистант – не значит перенести офлайн-активности в гаджет, а появляется необходимость создать новые

продукты, которые смогут максимально повысить эффект присутствия», – подчеркнул программный директор Рыбаков Фонда Дмитрий Гарин.

Прием заявок на Конкурс проводился до 31 мая. Полуфиналисты (около 35 проектов), будут приглашены к участию в онлайн-акселератор Конкурса – Летнюю школу. Финал Конкурса состоится в октябре в рамках форума «Открытые инновации» в Москве. Главный приз – грант на поездку в любую точку мира для презентации своего проекта.