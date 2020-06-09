Министр просвещения: К летней кампании готовы более 33 тысяч организаций детского отдыха

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Об этом заявил Сергей Кравцов в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов Российской Федерации.

Министр отметил, что всего на проведение оздоровительной кампании выделено 40 миллиардов рублей.

«Мы с регионами находимся в постоянном диалоге, планируем начать летнюю кампанию с 1 июля. Также создали координационный центр по летнему отдыху детей, который работает круглосуточно», – сказал Кравцов.

Он добавил, что федеральные детские центры «Артек», «Океан», «Смена», «Орленок» также готовы начать работу с 1 июля с учетом эпидемиологической ситуации.

По словам Кравцова, министерством проводятся постоянные совещания с субъектами РФ по организации детского отдыха.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/9/kanikuly/13417-ministr_prosvescheniya_k_letney_kampanii_gotovy_bolee_33_tysyach_organizatsiy_detskogo_otdyha