/Образование/

Министр просвещения: К летней кампании готовы более 33 тысяч организаций детского отдыха

Об этом заявил Сергей Кравцов в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей и с представителями субъектов Российской Федерации.

Министр отметил, что всего на проведение оздоровительной кампании выделено 40 миллиардов рублей.

«Мы с регионами находимся в постоянном диалоге, планируем начать летнюю кампанию с 1 июля. Также создали координационный центр по летнему отдыху детей, который работает круглосуточно», – сказал Кравцов.

Он добавил, что федеральные детские центры «Артек», «Океан», «Смена», «Орленок» также готовы начать работу с 1 июля с учетом эпидемиологической ситуации.

По словам Кравцова, министерством проводятся постоянные совещания с субъектами РФ по организации детского отдыха.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/9/kanikuly/13417-ministr_prosvescheniya_k_letney_kampanii_gotovy_bolee_33_tysyach_organizatsiy_detskogo_otdyha

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

Сергей Кравцов: Не планируем уходить от традиционной формы организации учебного процесса...

В Крыму с 15 июня будет отменён режим самоизоляции

Министр просвещения: К летней кампании готовы более 33 тысяч организаций детского отдыха

Карьерный центр ДОМ.РФ открыл доступ к образовательным видеоматериалам для студентов и молодых специалистов

Банк ДОМ.РФ провел «Школу ипотеки Банка ДОМ.РФ» по теме ипотеки для военнослужащих