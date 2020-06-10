«Просвещение» и проект ГЕРОИ запускают программу детского развития

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В этом году стартует серия масштабных мероприятий и проектов, посвященных всестороннему детскому воспитанию и развитию.

В программу войдут создание инфраструктуры в сферах детского и событийного туризма, а также обмен лучшими практиками гражданского воспитания и образования. Соответствующее соглашение 9 июня подписали Группа компаний «Просвещение» и проект ГЕРОИ.

В течение 2020-2021 гг. планируется организовать детские образовательные и развлекательные лагеря, программа которых объединит военно-спортивные и прикладные занятия, проектную и исследовательскую деятельность, а также цикл мероприятий по развитию эмоционального интеллекта, функциональной грамотности и других гибких навыков. Ключевая цель всей программы – оказать всестороннюю поддержку родителям и системе общего образования в развитии личностного потенциала детей и подростков.

«В нашем детстве коллективные походы и активные занятия на природе были чем-то естественным, что доступно каждому ребенку. Нет ничего важнее, чем чувствовать и осознавать себя в этом мире, иметь возможность в компании друзей и единомышленников познавать его, развивая при этом собственные навыки и личные качества. К сожалению, сегодня многие дети лишены такой возможности. Именно поэтому деятельность проекта ГЕРОИ настолько важна для современного молодого поколения. Вместе мы сможем объединить лучшие практики в сфере просветительских и развивающих программ, сделать их доступнее для каждой семьи», – рассказал президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

«Для нас большая честь быть участником соглашения, работать в партнерстве с Группой компаний «Просвещение». Это сотрудничество позволит вывести сферу детского воспитания и детского познавательного туризма на новый уровень. Объединяя традиции, технологии и современные тренды, мы направляем наше взаимодействие на развитие инфраструктуры и инноваций для воспитания молодого поколения, чтобы дети смогли полностью реализоваться в будущем», – прокомментировал руководитель проекта ГЕРОИ Сергей Гуров.

В планах у партнеров также организация совместных медийных и цифровых проектов, посвященных осознанному формированию гражданской позиции и ценностей наряду с открытием и развитием талантов и личностного потенциала. Форма и содержание проектов будут выбраны, в первую очередь, с учетом предпочтений самой целевой аудитории – детей и подростков.