Без экзамена аттестованные. Как ученики 9 и 11 классов закончат школу в 2020 году

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Важно, чтобы при выдаче аттестатов без экзаменов сохранилось право на дальнейшую сдачу ЕГЭ для поступления в вузы, рассказала в интервью радио Sputnik директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Российские школьники 9 и 11 классов получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для продолжения обучения в средних профессиональных образовательных организациях не понадобятся дополнительные экзамены, ученики будут зачислены в них по результатам аттестатов.

"При приеме в колледжи всегда учитывался конкурс аттестатов. Последние годы довольно высокими темпами росло число зачислений и после 9, и после 11 классов на программы среднего профессионального образования даже на платные места. Сегодня доля платного образования в колледжах уже достигла практически 30%", – отметила Ирина Абанкина.

Важно не создать тупиковые ветви в образовании, когда из-за отсутствия экзаменов люди не смогут продолжить образование.

"Главное, чтобы при желании у человека сохранялась возможность поступить в вуз. Важно решить, или уже взрослые люди смогут сдавать ЕГЭ, либо результаты обучения в колледже могут быть засчитаны при поступлении на ту же специальность", – считает Ирина Абанкина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/