У трети российских школьников нашли проблемы со зрением после дистанционного обучения

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Уроки онлайн стали проводить в стране, начиная с марта, из-за пандемии коронавируса. Оказалось, что больше всего детей, 72 процента, используют для уроков и домашнего задания смартфон.

– Конечно это вариант, который нас не очень устраивает, это гаджет, совсем не приспособленный для обучения. Прибавьте к этом высокую занятость. И у трети опрошенных мы зафиксировали компьютерный зрительный синдром – покраснения, усталость, ощущение «мелькания» перед глазами,– сказала заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Марина Степанова.

Эти симптомы напоминают реакцию на офисную работу у взрослых людей. В обоих случаях возникают проблемы со зрением, меняется осанка.

– Есть такое понятие – туннельный синдром, означает напряжение в запястном суставе,– объяснила Степанова. – Последнее нарушение мы наблюдаем у трети детей среднего и старшего школьного возраста.

С учетом возросшей нагрузки, сидеть за монитором приходится во время урока и после (домашнее задание и досуг), возникают нарушения нервной системы. Адаптироваться к новому формату работы не смогли около 86 процентов детей – у них нарушается сон, снижается аппетит (астеннический синдром). Еще четверть детей признались в ходе анонимного анкетирования, что потеряли интерес к учебе.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/15/health/13486-u_treti_rossiyskih_shkolnikov_nashli_problemy_so_zreniem_posle_distantsionnogo_obucheniya