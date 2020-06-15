Владимир Жириновский предложил "продлить лето"

/Образование/

Начинать учебный год нужно 1 октября, а заканчивать в конце июля. Это позволит "продлить лето для всей страны", рассказал в интервью радио Sputnik лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

"Мы уже много лет предлагаем это сделать на постоянной основе. У нас короткое лето, мы северная страна, а сентябрь еще теплый месяц. В Крыму, на Кавказе и в Абхазии миллионы людей могли бы отдыхать. Легче перенести начало учебного года для всех школьников и студентов всех форм обучения на 1 октября, чтобы освободить от необходимости находиться по месту учебы. Окончание учебного года можно перенести на конец июля, а август-сентябрь – каникулы. Будут заполнены санатории, дома отдыха, пансионаты, детские лагеря. Мы используем климатический фактор, продлеваем лето для всей страны, укрепляем здоровье. Нет ничего сложного в том, чтобы перенести единый день начала учебы на 1 октября, мы не уменьшаем учебный год, просто сдвигаем его", – считает Владимир Жириновский.

Источник: МИА «Россия сегодня»