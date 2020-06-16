Почему школьники потеряли интерес к высшему образованию

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Падение интереса школьников к поступлению в вузы на треть за 10 лет и рост интереса к обучению в колледжах объясняется страхом. Чего боятся ученики, рассказал радио Sputnik научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин.

За десять лет в России на 32% сократилось количество желающих поступить в высшие учебные заведения. Среди выпускников средних школ в этом году планируют подать документы в вузы только 48%. Об этом говорят данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru.

Также за десять лет зафиксирован почти трехкратный рост интереса к поступлению в колледжи и техникумы. Туда планируют отнести документы 22% выпускников. В чем причина такого интереса к среднему профессиональному образованию, рассказал Исак Фрумин.

"Многие боятся единого государственного экзамена, а после колледжа можно поступить в вуз без ЕГЭ. Также в целом ряде школ, к сожалению, учителя полагают, что от ребенка проще после 9 класса избавиться, чтобы он пошел в колледж, чем помогать ему успешно подготовиться к ЕГЭ. Нам кажется, что это тренд более сложный, чем представляется с первого взгляда. Он связан не столько с повышением ценности среднего профессионального образования, сколько с усложнением траектории получения высшего образования", - рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.

Опрос портала Superjob.ru также показал, что среди абитуриентов вузов наибольшей популярностью пользуются те заведения, где готовят врачей и программистов. На эти специальности планируют поступать 21 и 15% опрошенных.

Наименее востребованными оказались учебные заведения, которые готовят филологов, журналистов и военных. В них планируют поступать 4, 2 и 1% выпускников.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/