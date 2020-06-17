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18 июня 2020 года в 20:30 по московскому времени в рамках видеолектория «Знание о России» состоится онлайн-урок для школьников русского зарубежья «История строительства Санкт-Петербурга», который проведёт экскурсовод Президентской библиотеки Ольга Вдовиченко. Урок будет проходить для русскоговорящих подростков, проживающих в разных странах мира: Австрии, Венгрии, Германии, Иордании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурге, Марокко, Нидерландах, Палестине, Португалии, Франции, США, в рамках международного онлайн-проекта «Дорогая наша Русь», организованного Русской школой № 1 в Марбелье (Испания) и ассоциацией «Дар» (Марокко).

Онлайн-урок приурочен ко Дню города Санкт-Петербурга (27 мая) и Дню рождения его основателя Петра I (9 июня) и подготовлен по материалам прошедшей в 2014 году в Президентской библиотеке выставке «„Самый умышленный город“: памятник, созданный государством» об истории формирования территории Санкт-Петербурга – столицы Российской империи.

Санкт-Петербург был основан русским государем Петром Первым 317 лет назад на отвоёванных у шведов землях. Можно сказать, что сначала планировка города была стихийной, но после переноса столицы из Москвы в Санкт-Петербург стали появляться градостроительные планы. На уроке слушатели узнают о том, как менялась планировка Санкт-Петербурга с момента его основания до начала XX века. Дополнительную информацию по теме урока можно найти в коллекции «Санкт-Петербург: страницы истории» на портале Президентской библиотеки.

Стоит отметить, что в Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки, подробная информация о которых доступна в разделе «Мультимедийные уроки» на портале учреждения www.prlib.ru. В рубрике «Видеолекторий – школе» представлены также записи прошедших в Президентской библиотеке лекций и открытых уроков. Урок «История строительства Санкт-Петербурга» проводится дистанционно и будет доступен в режиме прямой трансляции на YouTube -канале Президентской библиотеки.

Источник: https://www.prlib.ru/