Министр науки и высшего образования принял участие в открытии масштабного конкурса молодых учёных

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17 июня стартовал Международный форум-конкурс «Актуальные проблемы недропользования», который проходит под эгидой ЮНЕСКО.

Впервые за шестнадцать лет из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации он проводится в дистанционном формате, что позволило значительно расширить число докладчиков. Их в нынешнем году – более тысячи, они представляют 49 стран.

Практически все выступавшие в ходе церемонии открытия отметили, что добыча полезных ископаемых без всяких сомнений останется фундаментом мировой экономики. А потому минерально-сырьевой сектор продолжит играть ключевую роль в деле её устойчивого развития. По своей технологичности он уже давно сопоставим с космосом и медициной. Это значит, что инженеры, занятые в горном деле и нефтегазовом комплексе, должны совершенствовать свои знания и навыки на протяжении всей жизни. А высшие учебные заведения постоянно трансформировать образовательные программы для того, чтобы соответствовать реалиям современного производства и запросам рынка труда.

Ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко обратил внимание участников на то, что количество секций конкурса соответствует числу целей устойчивого развития, провозглашенных ООН. Это не случайно, ведь их реализация напрямую зависит от эффективности работы недропользователей, а также внедрения в отрасли лучших практик, способствующих повышению рентабельности и снижению нагрузки на экосистемы.

«Проблемы, стоящие перед минерально-сырьевым комплексом, не решаются в отдельно взятых лабораториях. Они требуют консолидации усилий, что зависит, в том числе, и от активности ректорского сообщества. От того, сумеем ли мы мотивировать талантливую молодёжь идти работать на профильные предприятия и превращать их в производства будущего. Наш конкурс, как и другие проекты Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО, - это механизм, позволяющий сформировать условия для отбора лучших в своих направлениях и их дальнейшего прогресса», - подчеркнул Литвиненко.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков напомнил, что форум молодых учёных давно зарекомендовал себя в качестве авторитетной международной площадки, позволяющей в полной мере проявить свои способности студентам и аспирантам из разных стран мира.

«Именно участникам конкурса предстоит разрабатывать и внедрять технологии, которые обеспечат разумный баланс между интересами экономики и экологии», - отметил министр.

Дефицит инженеров, способных гарантировать устойчивость экономического развития,– проблема мирового масштаба, которая тормозит технологический прогресс. Специалистов сегодня не хватает в России, странах Европы, США, Австралии, Канаде. Но особенно остро их нехватка ощущается в Африке, Азии и Латинской Америке. Именно поэтому представители ЮНЕСКО отдельно приветствовали молодёжь из таких государств как Индия, Ирак, Куба, Колумбия, Ливан, Мозамбик, Перу, Танзания, ЮАР и ряда других.

«Такие инициативы, как этот конкурс, очень важны для нас. Потому что нам необходимо преодолеть технологический разрыв, существующий между севером и югом. Уровень инженеров во всём мире должен быть одинаково высоким, но для того, чтобы это произошло нам необходимо искать новые решения, необходимо привлекать к их поиску молодых людей. Мы понимаем нашу ответственность и стараемся способствовать миру во всём мире посредством знаний и науки. Те же самые цели преследует и форум молодых учёных, организованный Горным университетом и Центром компетенций», - пояснила заинтересованность ООН в подобных проектах глава научного направления ЮНЕСКО Пегги Оти-Боатенг.

Организаторы конкурса уточнили, что его победителям будет вручён грант Международного центра компетенций в горнотехническом образовании на прохождение краткосрочной стажировки в ведущих отечественных университетах и компаниях минерально-сырьевого комплекса. Кроме того, они получат приоритетное право на поступление в аспирантуру в российские вузы и публикацию своей научной статьи в сборнике престижного научного издательства CRC Press/Balkema (Нидерланды). Впоследствии он будет проиндексирован в базе цитирования SCOPUS.