Студенты из Краснодарского края смогут принять участие в конкурсе на Национальную премию имени Ежевского Александра Александровича

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Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования «Росспецмаш» в 2020 году при поддержке Минпромторга России проводит ежегодный конкурс среди студентов на соискание Национальной премии имени Ежевского А.А. с 1 апреля по 3 ноября. Стратегическим партнером премии в 2020 г. является Петербургский тракторный завод.

Для участия в конкурсе приглашаются учащиеся 2-4 курсов бакалавриата и 2-5 курсов специалитета. Студенты должны обучаться по специальностям, связанным с разработкой и конструированием сельхозмашин. Основными критериями для оценки соискателей являются высокие результаты в учебе и научных исследованиях наряду с активным участием в жизни ВУЗа.

В 2018 году лауреатом Премии стал студент ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина» Кирилл Рытов с проектом «Дифференциал разблокировки».

Конкурсные работы студентов будут приниматься с 24 августа по 20 сентября.

Подведение итогов премии состоится 3 ноября – в день рождения Александра Александровича Ежевского. Торжественное награждение пройдет на площадке Петербургского тракторного завода в городе Санкт-Петербург в ноябре.

До 30 лауреатов могут получить не только ценные призы и денежные премии, но также предложения о трудоустройстве от ведущих производителей сельхозтехники.

Оценивать работы соискателей Премии в 2020 году будут руководители крупнейших российских заводов по производству сельхозтехники, руководство Ассоциации «Росспецмаш», Минпромторга России, ФГУП «НАМИ» и отраслевых СМИ.

Справочно:

Премия была учреждена Ассоциацией «Росспецмаш» в 2017 году. За три года ее лауреатами уже стали 25 студентов из Кабардино-Балкарской Республики, Краснодарского края, Иркутской, Омской, Челябинской, Ростовской, Курганской, Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Кемеровской, Тамбовской, Белгородской, Самарской, Новосибирской областей, из Москвы и Санкт-Петербурга.

Контакты: куратор проекта Брайченко Екатерина Тарасовна: тел. +7(495)781-37-56 доб. 234, E-mail: konkurs@rosspetsmash.ru.

Официальная страница Премии Ежевского

Информация о Ежевском А.А.

Генеральным информационным партнером премии является журнал AGROREPORT. Информационными партнерами конкурса выступают: журнал «Регионы России», журнал «Агротайм», АгроМедиаХолдинг «Светич», сельскохозяйственный портал «AGRO.RU», портал Agro2b.ru, журнал «Сельскохозяйственные вести», журнал «Ценовик», порталы «Агроинфо», «AgroXXI», «Механизация», «Промышленный портал», «Портал машиностроения», «Самброс консалтинг», «Агробаза», информационные порталы промышленного скотоводства, свиноводства и птицеводства, межрегиональное издание «Аграрная тема», бизнес портал «АПК Эксперт».

Источник: http://rosspetsmash.ru/