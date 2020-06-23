На организацию горячего питания школьников выделят около 65 млрд рублей

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На организацию горячего питания для учеников начальных классов правительство выделит в 2020-2021 годах около 65 миллиардов рублей. "На этот год предусмотрено почти 22 миллиарда рублей, на следующий - свыше 43 миллиардов рублей, - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. - При этом региональные власти за счет собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание".

Бесплатное горячее питание для младших классов организуется по инициативе президента.

Если раньше это была исключительная обязанность регионов и муниципалитетов, то сейчас правительство приняло постановление для софинансирования расходов из федерального бюджета. "В большинстве субъектов Российской Федерации горячее питание организовывалось только для льготников. Теперь необходимо, чтобы у всех учеников с первого по четвертый класс была такая возможность, независимо от социального статуса", - подчеркнул глава кабинета министров.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/6/23/health/13594-na_organizatsiyu_goryachego_pitaniya_shkolnikov_vydelyat_okolo_65_mlrd_rubley